Josep Bou, el peculiar candidat del PP a les eleccions municipals a Barcelona, era a les set de la tarda en un lloc a priori impensable per a ell: al Passeig de Gràcia, just a l'hora i al lloc de la gran manifestació de la vaga general d'avui, convocada formalment per raons laborals però amb òbvies connotacions polítiques relacionades amb el judici de l'1-O.Bou ha estat reconegut per alguns dels vianants i s'ha endut algun retret aïllat, mentre que la major part dels manifestants i passejants passava al seu costat amb total indiferència.

