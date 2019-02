Es reactiven les protestes a l'Ebre amb el tall de l'AP-7 a l'Ampolla

La vaga general continua mostrant accions de protesta a les Terres de l'Ebre, ara amb el tall de l'autopista AP-7, al seu pas per l'Ampolla. Un centenar d'activistes es troben a hores d'ara tallant el trànsit per esta via, la qual cosa provoca cues en les dos direccions, perquè el tall afecta els dos sentits de la marxa, a l'altura del quilòmetre 310. Es reactiven així les protestes a l'Ebre, abans de la concentració unitària que està prevista esta tarda a la plaça de Barcelona de Tortosa, a partir de les 18 hores.

