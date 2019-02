Mig miler de persones es manifesten a Mollerussa per la vaga del 21-F

Mig miler de persones s'ha manifestat aquest dijous al matí per la N-II a Mollerussa amb motiu de la vaga general del 21-F. La marxa ha obligat a desviar el trànsit d'aquesta via fins que s'ha arribat a la plaça de l'Ajuntament on s'ha fet una concentració s'han llegit els manifestos d'aquesta jornada de vaga general.Durant la protesta s'han cridat consignes en contra de judici als líders independentistes empresonats i també a favor de la seva llibertat.Des del comitè de vaga del Pla d'Urgell s'ha fet una valoració positiva de la jornada i han assegurat que hi ha hagut un seguiment satisfactori de la vaga entre empreses i comerços. La protesta s'ha desconvocat després del cant dels "Segadors" i s'ha emplaçat a la gent a participar a la manifestació que tindrà lloc a les sis de la tarda a Lleida.

