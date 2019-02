La Intersindical-CSC destaca l'«ampli» seguiment de la vaga en molts sectors

Satisfacció entre els sindicats que han convocat la vaga general d'aquest dijous. En un contacte amb la premsa des de la plaça Universitat aquest migdia, el portaveu de la Intersindical-CSC, Sergi Perelló, ha explicat que el seguiment ha estat "ampli" a universitats i als sectors sanitari, de mercats municipals, mitjans de comunicació, a l'ICS i a Mercabarna. Així mateix, les concentracions han estat molt concorregudes en moltes capitals de comarca Al seu torn, el portaveu nacional d'USTEC-STEs IAC, Ramon Font, que dona suport a la convocatòria, ha demanat "cautela" tot i apuntar que el seguiment al sector educatiu s'aproparia al 50%. Al seu torn, la portaveu del sindicat estudiantil SEPC, Laia Casas, ha reafirmat l'"èxit rotund" a nivell estudiantil, amb un seguiment que ha assegurat que és de gairebé el 100%.Perelló ha destacat que el volum de trànsit de l'àrea metropolitana de Barcelona ha baixat un 11,4%, i que la vaga del 2012 -convocada aleshores pels sindicats majoritaris- el descens va ser del 12%. El seguiment a ICS ha estat del 25%, i Mercabarna ha notat una baixada del 15% al seu consum, segons el portaveu de la Intersindical-CSC. Després, des de l'escenari de plaça Universitat, el portaveu sindicalista ha instat la ciutadania a seguir lluitant cap a la República: "Ens volen asseguts i agenollats però no som una colònia".Al seu torn, des d'USTEC-STEs IAC, Font ha subratllat que la vaga està sent "molt important" al sector educatiu, gairebé "per sobre" del seguiment de la jornada del 8 de novembre del 2017.Pel que fa al Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), Casas ha assegurat que es "buidaran les aules" i es tornaran a "omplir els carrers" com es va fer l'1-O. Així mateix, la portaveu del sindicat estudiantil ha apuntat que l'única manera de "guanyar" és amb "unitat popular" i des dels carrers.Al seu torn, des d'Universitats per la República ha donat suport al tall de les vies de Rodalies-RENFE de Plaça Catalunya durant al manifestació estudiantil. La portaveu de la plataforma Núria Nieto ha dit que l'alumnat ha estat un dels "pilars forts" de la vaga. L'altra portaveu, Núria Marín, ha animat a mobilitzar-se durant el dia de vaga per denunciar que el judici de l'1-O és una "vergonya".Finalment, el vicepresident de l'ANC, Pep Cruanyes, ha fet una crida a la mobilització durant tota la jornada d’avui, però especialment la de la tarda, per les “llibertats socials i pels drets polítics i els drets personals”. Cruanyes ha fet una crida a paralitzar tota l’activitat per les reivindicacions socials i per protestar i fer un acte de desobediència per la repressió i el judici que s’està fent a Madrid.

