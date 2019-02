Sànchez: «És radicalment fals que el 20-S hi hagués un intent d'assalt»

Torn per a l'independentisme civil a la sala segona del Tribunal Suprem. Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i ara màxim dirigent del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), ha comparegut a partir de les 11.15 i ha respost a les preguntes de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat i de la seva defensa, encapçalada per Jordi Pina. S'ha presentat amb una declaració d'intencions: "Soc un pres polític [és el primer que no és d'ERC que es defineix així dins la sala] i els fets que manté la Fiscalia contra mi són falsos". El més rellevant: que hi hagués un "intent permanent d'assalt" a la seu d'Economia. "Radicalment fals", ha dit.Ràpidament, l'interrogatori del fiscal Javier Zaragoza s'ha centrat en els fets del 20-S, a Rambla Catalunya amb Gran Via. El representant del ministeri públic estat especialment insistent a l'hora de valorar els danys als cotxes de la Guàrdia Civil, uns incidents que Sànchez considera que s'estan utilitzant per "criminalitzar" la concentració sobiranista . Els desperfectes als vehicles els va notar, ha dit, a la tarda. Al matí hi havien pujat periodistes per prendre imatges, i segons ell no van causar els danys. En cap moment, ha dit, no es va "entorpir" la tasca de la comitiva judicial."El que no és ajustat ni proporcionat és creure que una acció concreta, criticable i denunciable -ja ho vaig fer aquell dia- per part d'uns individus, pocs, sigui l'excusa per criminalitzar i penalitzar una mobilització", ha assenyalat el dirigent sobiranista, que també ha negat que existís "tensió" durant la jornada. Va posar-se en contacte amb Interior pel fet que hi hagués armes dins dels cotxes de l'institut armat.Per què es va convocar la concentració? "Per protestar" contra els escorcolls de la Guàrdia Civil en seus de la Generalitat i per "defensar les institucions". Sànchez rep una trucada en la qual el conseller d'Interior, Joaquim Forn, li demana un cop de mà amb el "servei d'ordre" per tal que hi hagi un passadís davant de l'edifici d'Economia. Però ha aclarit que organitzar un servei d'ordre, no vol dir realitzar tasques d'ordre públic."Jo li vaig dir, com hem fet sempre, que la col·laboració amb la Guàrdia Urbana i els Mossos seria amb tot allò que fos necessari. A diferència d'altres manifestacions, no vam tenir oportunitat de preparar-la", ha relatat en referència al 20-S, una mobilització totalment inesperada arran dels registres i l'elevat nombre de gent que s'hi va sumar. Forn li va dir que els Mossos es posarien en contacte amb ell al llarg de la tarda. Fins les 23.00 hores, ha relatat, la comitiva judicial va realitzar les tasques "amb absoluta normalitat".Quantes persones es van arribar a concentrar? "Per primera vegada a la història qui ens acusa posa més manifestants que la Guàrdia Urbana. La policia municipal va dir 40.000 i la Fiscalia parla de 60.000. És igual. Nosaltres mai donem xifres", ha indicat Sànchez. Zaragoza, molt incisiu durant l'interrogatori, li ha recordat que aquell mateix dia va parlar de 50.000 assistents. "Tots exercint el dret de legítima protesta", ha remarcat.Va ser el dret a la protesta, precisament, un dels motius pel qual no es va desconvocar la concentració abans de les 23.00 hores, sumat al fet que en aquell moment la comitiva acabava de finalitzar la seva feina. Ja durant la mitjanit, i amb un megàfon en mà, Sànchez va desconvocar la manifestació. Conjuntament amb el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, també acusat, va pujar als vehicles de la Guàrdia Civil i va instar els manifestants a marxar.“No vaig demanar permís per pujar als cotxes”, ha explicat, tot i que assegura que ho va comunicar al tinent de la Guàrdia Civil, que li va dir que “ja no venia d’aquí”. En qualsevol cas, ha dit, cap membre de l'ANC va obrir cap de les portes dels vehicles, ni sabien que al seu interior hi havia armes.Fins a les 23.00 hores, però, els voluntaris de l'ANC van mantenir el passadís per entrar i sortir de la conselleria on, en cap moment, es van produir incidents. En aquest sentit, l'expresident de l'ANC també ha insistit en el fet que mai es van produir llançaments d'objectes contra l'edifici: "Visionin, si us plau, les càmeres d’aquell dia; i no sóc jo qui diu que no hi va haver llançaments d’objectes, sinó que ho diu el tinent de la Guàrdia Civil davant la jutge Lamela”.Sànchez, però, ha hagut de parar els peus a la Fiscalia durant un determinat moment de l’interrogatori. “Jo puc ser independentista, però no idiota, i els guàrdies civils no van danyar els vehicles”, ha recriminat al fiscal. No obstant això, li ha demanat que deixi d’exagerar dient que hi havia cotxes “devastats”, quan els danys que hi va haver van ser fruit de l’acte “puntual” de manifestants i periodistes.L'expresident de l'ANC ha assumit petit moments de "tensió", materialitzats en alguna escridassada als Mossos o a altres cossos de seguretat de l'Estat, però ha negat violència, càrregues policials o agressions per part dels manifestants a la policia.El dirigent independentista, avui vestit amb corbata, ha assegurat que espera explicar la "veritat" als seus "conciutadans" a preguntes del ministeri públic. "No tinc cap temor a respondre", ha indicat Sànchez, a qui la Fiscalia demana setze anys de presó per un delicte de rebel·lió sustentat en un relat de violència que encara no ha aparegut en el judici. Una cosa, però, ha volgut deixar molt clara: "Estic convençut que estic davant d’aquest tribunal per haver estat president de l’ANC".A preguntes del ministeri fiscal, Sànchez ha admès que coneixia el Llibre Blanc de la Transició Nacional, però ha negat haver-lo llegit, i ha remarcat que "tothom usa fulls de ruta", com també ho ha fet l’ANC des de la seva creació el 2012. "Tots els fulls de ruta són elements declaratius d’intencions, amb el valor que tenen les actuacions polítiques", ha indicat, i en el de l’ANC de l’abril del 2015 –sobre el qual l’ha interrogat el fiscal-, ha assumit que motivava la mobilització ciutadana, la cohesió social i la voluntat “inequívoca” per arribar a la independència. No obstant això, ha recordat que, en aquest país, “és perfectament legítim poder plantejar la independència, com a desig”.L'expresident de l'ANC ha volgut iniciar la seva intervenció fent manifesta la seva "renúncia" a la traducció consecutiva peticionada pel seu advocat, i ha aprofitat per denunciar un fet: "Lamento que el Suprem hagi perdut una oportunitat també per fer pedagogia del que hauria de ser un Estat pluricultural i plurinacional, amb reconeixement d’una diversitat". I ha afegit, per altra banda, que si tot això es tingués realment en compte, "probablement avui aquest judici no tindria sentit".

