Manifestacions en marxa arreu de Catalunya per secundar la vaga general

Centenars de milers de persones s'estan manifestant arreu de Catalunya aquest dijous al migdia, amb motiu de la vaga general convocada per la Intersindical-CSC i USTEC, i que coincideix amb el judici de l'1-O.En la principal d'aquestes concentracions, a Barcelona, els manifestants han arribat al centre de la ciutat en diverses columnes que han partit de diferents barris. Les concentracions tenen lloc en diversos punts neuràlgics del centre, amb epicentre a la Plaça Universitat, i s'estan desenvolupant sense incidents de consideració. Si que s'han produït, però, càrregues policials als voltants de la Plaça de Catalunya, a Barcelona, principalment a estudiants, informaMés incidents hi ha hagut en els talls de carrers, carreteres i vies de tren. Els Mossos d'Esquadra han informat de tres detinguts, un a Barcelona, un a Gurb i un Tarragona, per atemptats a agents de l'autoritat. Desenes de joves han tallat per uns minuts la línia de Rodalies a l'estació de Plaça de Catalunya de Barcelona, i han abandonat el tall quan els Mossos han anunciat que es disposaven a desallotjar-los.La vaga havia començat a primera hora amb talls a desenes carreteres i autopistes del país. Els Mossos han actuat en alguns punts per reobrir el trànsit com la C-58 a Sabadell, la C-17 i la C-25 a Gurb i als accessos al port de Tarragona, entre altres.s'ha sumat a l'aturada i al llarg de la jornada farà una actualització de mínims centrada en la vaga i en el judici que es continua celebrant al Tribunal Suprem. Totes les incidències a la xarxa viària en directe (Servei Català del Trànsit), la informació en directe de la jornada.

