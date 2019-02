Manifestacions arreu de Catalunya per secundar la vaga general

19:25 Els convocants de la #21FVagaGeneral afirmen que la d'avui és la segona aturada més important dels últims 15 anys a Catalunya, just per darrere de la del 3 d'octubre del 2017 https://t.co/ogcto9l4Jv pic.twitter.com/zZOgQ6Fxym — NacióDigital (@naciodigital) 21 de febrer de 2019

19:24 Ramon Font, d'@USTECSTEs: "Continuarem parlant de política a les aules. I tant que sí. I tornarem a fer vaga quan ens diguin que no ho podem fer" https://t.co/ogcto9l4Jv #21FVagaGeneral pic.twitter.com/9ckyihIVjB — NacióDigital (@naciodigital) 21 de febrer de 2019

19:18 .@AngladaMarti, en referència a la manifestació del 16 de març: “Tots estem convocats, vinguem d’on vinguem, per fer de Madrid la ciutat que assenyali la vergonya democràtica d’aquest règim” https://t.co/ogcto9l4Jv #21FVagaGeneral pic.twitter.com/k8sl3y0i5T — NacióDigital (@naciodigital) 21 de febrer de 2019

19:14 Torn als parlaments per a la historiadora Anna Sallés: "El que està en joc al #judici1O és la possibilitat del poble català, i de qualsevol altre poble de l'Estat, per poder exercir el seu dret legítim a l'autodeterminació" https://t.co/ogcto9l4Jv #21FVagaGeneral pic.twitter.com/nDk77y3dlz — NacióDigital (@naciodigital) 21 de febrer de 2019

19:13 David Fernández recorda a Tamara Carrasco, activista confinada a Viladecans, durant el seu discurs a l'acte central de la vaga general a passeig de Gràcia.

19:07 #Berga omple de gom a gom la plaça de Sant Pere per reclamar la llibertat dels presos políticshttps://t.co/j09pM88fnL pic.twitter.com/EnbXIXUQeM — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 21 de febrer de 2019

18:53 EN DIRECTE: Concentració unitària aquesta tarda a Sort, amb la participació de mig miler de persones https://t.co/QWYRlWFWys #pallars pic.twitter.com/Z50HxAqS0m — Pallars Digital (@pallarsdigital) 21 de febrer de 2019

18:35 Un cop finalitzat l'interrogatori de Jordi Sànchez, Marchena suspèn la sessió fins dimarts a les 9.30 del matí, quan serà el torn de Carme Forcadell i Jordi Cuixart. Després ja vindran els testimonis més polítics i, si cal, s'habilitarà divendres de la setmana vinent.

18:21 La capçalera de la manifestació de Barcelona ja baixa per passeig de Gràcia. Amb aquest lema: "Sense drets no hi ha llibertat" https://t.co/2rxy5v67sI #21FVagaGeneral pic.twitter.com/Fb9V7XagpQ — NacióPolítica (@naciopolitica) 21 de febrer de 2019

18:15 Sànchez rebat l'«alçament tumultuari» i nega haver entorpit la Guàrdia Civil. L'expresident de l'ANC assegura que el 20-S no es va produir cap "assalt" a la conselleria d'Economia davant la insistència del ministeri públic per imputar-li violència. Informen Aida Morales i Oriol March des del Tribunal Suprem.

18:11 «Sense drets no hi ha llibertat»: en marxa la manifestació de la vaga general; informen Antònia Crespí i Víctor Rodrigo des de Barcelona.

18:05 Jordi Sànchez rebat Felip VI: «Comparteixo que no hi ha democràcia sense llei, però no pot haver-hi una llei que ofegui la democràcia. El dret a l'autodeterminació forma part de tractats internacionals que l'estat espanyol ha subscrit, i el fet que no estigui recollit en la Constitució no el converteix en anticonstitucional»

18:02 Comencen les concentracions arreu del país per donar suport a la vaga general. A la imatge, de @fotomontaner, la plaça Major de Vic https://t.co/2rxy5v67sI #21FVagaGeneral pic.twitter.com/fYDpuko2MU — NacióPolítica (@naciopolitica) 21 de febrer de 2019

18:01 «Ni un sol incident en mobilitzacions amb centenars de milers de persones durant anys». Aquest ha estat l'argument de Jordi Sànchez per deixar palès que no era raonable esperar que es produís cap «tumult» el 20-S. «Hi ha més incidències en un concert amb 15.000 persones», postil·la.

17:48 .@mossos informa que el nombre total d'agents ferits durant la #21FVagaGeneral és de 16. Fins a set policies han hagut de ser atesos pel SEM https://t.co/2rxy5v67sI pic.twitter.com/WAjmYyTWoV — NacióPolítica (@naciopolitica) 21 de febrer de 2019

17:50 Sànchez recorda que a les concentracions protesta pels escorcolls i detencions a diverses conselleries del 20-S hi van donar suport públic persones i entitats "que no eren independentistes"

17:40 Diversos manifestants que participaran en la concentració de la tarda de la #21FVagaGeneral a Barcelona obliguen a tancar establiments a passeig de Gràcia; informa @VictorrRodrigo https://t.co/2rxy5v67sI pic.twitter.com/Hx37Ujzy6v — NacióPolítica (@naciopolitica) 21 de febrer de 2019

17:44 Jordi Sànchez s'esplaia sobre el famós document «EnfoCATs». El considera «apòcrif», recorda que «és del 2016» i ressalta que «no n'encerta ni una» de les seves previsions: «El propi ministeri fiscal ja ha vist la poca rellevància que té», afirma, a preguntes del seu advocat, Jordi Pina

17:23 La conselleria d'Interior informa que Bombers de la Generalitat han realitzat fins al moment 47 actuacions vinculades a la vaga general.

17:21 La defensa de Jordi Cuixart demana l'exhibició d'un vídeo de TV3 en el qual es veu com Jordi Sànchez surt de l'edifici d'Economia pel passadís de voluntaris. És la primera vegada que apareix una rentransmissió en directe d'aquella jornada durant el judici al Suprem. Manuel Marchena ho autoritza, però fa servir la ironia per assenyalar que potser no hauria estat necessari ensenyar-lo per fer una pregunta com la que ha fet la defensa de Cuixart.

17:12 La Trinca arriba al judici. L'advocat Jordi Pina i Jordi Sànchez reflexionen que el fet que els manifestants del 20-S cantessin "passi-ho bé i moltes gràcies" als guàrdies civils "casava molt poc amb la voluntat de retenir-los"

17:08 L'Advocacia de l'Estat ha acabat amb les seves preguntes a Jordi Sànchez, i ara serà el torn de la defensa.

17:06 Jordi Sànchez aprofita una pregunta de l'advocada de l'Estat per reivindicar el dret a la "resistència pacífica" l'1-O, i puntualitza que aquesta no hauria d'haver motivat cap "reacció" per part de la policia espanyola

16:44 Sànchez s'enfronta al fiscal Javier Zaragoza per un correu que l'expresident de l'ANC diu no haver llegit. Recorda que Manuel Marchena, president del tribunal, també apareixia en whatsapps del sendador del PP Ignacio Cosidó i que, necessàriament, no n'havia de tenir coneixement.

16:42 Jordi Sànchez insisteix amb uns dels seus arguments principals avui, que ni la fiscalia ni la jutge instructora van comunicar mai a les entitats que no podien fer activitats relacionades amb el referèndum: «El que és sorprenent és que, sense cap retret [de la justícia] previ a l'1-O, ara em trobi jo aquí, amb una petició de 17 anys de presó»

16:37 "El dret a la manifestació i a la participació no és cap acte il·legal". Sànchez exposa al fiscal Javier Zaragoza que, com a president de l'ANC, no va cometre cap delicte promovent el referèndum.

16:33 Sànchez: «Ni el fiscal ni la justícia van impedir a la ciutadania participar en l'1-O». L'expresident de l'ANC assegura que el 20-S no es va produir cap "assalt" a la conselleria d'Economia davant la insistència del ministeri públic per imputar-li violència. Informen Aida Morales i Oriol March des del Tribunal Suprem.

16:24 Sànchez recorda que l'ANC va promoure la participació en el referèndum en actes públics abans de l'1 d'octubre. I puntualitza al fiscal Javier Zaragoza que la Fiscalia mai va fer constar que aquelles activitats eren il·legals.

16:16 Renfe informa que ha quedat restablerta la circulació a l’estació de Plaça Catalunya. A les 16.03 hores, l'activitat s'ha recuperat després que un tren sense servei hagi reconegut el túnel entre les estacions d’Arc de Triomf i Plaça Catalunya, i ha comprovat que la circulació es podia efectuar amb total seguretat. D’aquesta manera, els trens de les línies R1, R3, R4 i R12 de Rodalies de Catalunya poden completar el seu recorregut habitual.

16:05 El jutge Marchena torna a tallar el fiscal quan insisteix a preguntar a Jordi Sànchez sobre els danys als cotxes de la Guàrdia Civil el 20-S, el gran argument del ministeri fiscal en l'interrogatori: "El senyor Sànchez ja s'ha explicat sobre la imprevisibilitat dels danys".

16:09 Sànchez rebat les intervencions de la Fiscalia en les quals cita episodis violents durant el 20-S: "No tinc present la violència de la qual vostè parla".