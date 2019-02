«Sense drets no hi ha llibertats»: l'independentisme torna a mostrar múscul al carrer

Més de 40.000 persones, segons la Guàrdia Urbana -200.000, segons l'organització- s'han manifestat aquest dijous a la tarda a Barcelona, en la manifestació que clou les mobilitzacions de la jornada de vaga general. Les diverses manifestacions convocades arreu del país també han estat multitudinàries. Fins i tot, amb un rècord històric a Girona, amb 70.000 persones. A Lleida, la concentració del vespre també ha estat molt nombrosa.



Aquesta ha estat una vaga convocada per la Intersindical-CSC -amb el suport de sindicats i de diverses entitats sobiranistes-, formalment per motius laborals, però amb òbvies connotacions polítiques relacionades amb el judici de l'1-O i el procés català.

El sindicat ha destacat que el 21-F és la "segona vaga general més massiva dels darrers 15 anys", només superada per l'aturada del 3 d'octubre del 2017, convocada arran de la violència policial de l'1-O. Les dades apunten, segons detalla la Intersindical-CSC, que el seguiment ha estat superior al del 8 de març de l'any passat, el 7 de novembre del 2017 i el 27 de gener de 2011. També s'ha aturat més gent que al setembre del 2010 i les dues del 2012, el març i el novembre.



Amb el lema "Sense drets no hi ha llibertats", la mobilització, de caràcter massiu i pacífic, ha recorregut des de les sis de la tarda el Passeig de Gràcia de Barcelona, des dels Jardinets de Gràcia, per damunt de la Diagonal, fins a l'altura de Gran Via. La manifestació, de fet, s'ha convertit en concentració, ja que ha omplert de gom a gom tot el recorregut previst.



Abans de la manifestació, el diputat de JxCat Francesc de Dalmases ha defensat que es revisi i analitzi si alguna actuació dels Mossos durant la vaga no s'ha fet "de forma absolutament democràtica", i ha sostingut que la millor manera per garantir els principis republicans és que la policia "respecti tots els codis d'actuació". El diputat de la CUP Vidal Aragonés havia reclamat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per l'actuació de la policia catalana contra alguns dels mobilitzats.



Afectació a la xarxa viària



L'aturada d'aquest dijous ha aconseguit tenir incidència en la xarxa viària i l'activitat comercial arreu del territori i, en menor mesura, a la indústria. A la tarda s'han celebrat altres concentracions arreu del territori català.

La vaga general havia començat al matí amb talls a desenes carreteres i autopistes del país. Els Mossos han hagut d'actuar durant el matí en alguns punts de la xarxa viària per reobrir el trànsit, com a la C-58 a Sabadell, la C-17 i la C-25 a Gurb, així com als accessos al port de Tarragona, entre d'altres. També s'han produït episodis de tensió a l'estació de Rodalies de plaça de Catalunya, on la policia catalana ha desallotjat manifestants que havien tallat les vies durant les manifestacions del migdia.



NacióDigital s'ha sumat a l'aturada i al llarg de la jornada ha fet una actualització de mínims centrada en la vaga i en el judici que es continua celebrant al Tribunal Suprem.



A continuació, la informació en directe de la jornada.





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor