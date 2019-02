Sànchez, al Suprem: «Soc un pres polític i se'm jutja per haver estat president de l'ANC»

Torn per a l'independentisme civil a la sala segona del Tribunal Suprem. Jordi Sànchez, expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i ara màxim dirigent del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), ha comparegut a partir de les 11.15 i ha respost a les preguntes de la Fiscalia, de l'Advocacia de l'Estat i de la seva defensa, encapçalada per Jordi Pina. S'ha presentat amb una declaració d'intencions: "Soc un pres polític i els fets que manté la Fiscalia contra mi són falsos".Ràpidament, l'interrogatori del fiscal Javier Zaragoza s'ha centrat en els fets del 20 de setembre del 2017 davant de la seu d'Economia, a Rambla Catalunya amb Gran Via. Per què es va convocar? "Per protestar" contra els escorcolls de la Guàrdia Civil en seus de la Generalitat i per "defensar les institucions". Sànchez rep una trucada en la qual el conseller d'Interior, Joaquim Forn, li demana un cop de mà amb el "servei d'ordre" per tal que hi hagi un passadís davant de l'edifici d'Economia."Jo li vaig dir, com hem fet sempre, que la col·laboració amb la Guàrdia Urbana i els Mossos seria amb tot allò que fos necessari. A diferència d'altres manifestacions, no vam tenir oportunitat de preparar-la", ha relatat en referència al 20-S. Forn li va dir que es posarien en contacte amb ell al llarg de la tarda per part dels Mossos.El dirigent independentista, avui vestit amb corbata, ha assegurat que espera explicar la "veritat" als seus "conciutadans" a preguntes del ministeri públic. "No tinc cap temor a respondre", ha indicat Sànchez, a qui la Fiscalia demana setze anys de presó per un delicte de rebel·lió sustentat en un relat de violència que encara no ha aparegut en el judici. Una cosa, però, ha volgut deixar molt clara: “Estic convençut que estic davant d’aquest tribunal per haver estat president de l’ANC”.A preguntes del ministeri fiscal, Sànchez ha admès que coneixia el Llibre Blanc, però ha negat haver-lo llegit, i ha remarcat que “tothom usa fulls de ruta”, com també ho ha fet l’ANC des de la seva creació el 2012. “Tots els fulls de ruta són elements declaratius d’intencions, amb el valor que tenen les actuacions polítiques”, ha indicat, i en el de l’ANC de l’abril del 2015 –sobre el qual l’ha interrogat el fiscal-, ha assumit que motivava la mobilització ciutadana, la cohesió social i la voluntat “inequívoca” per arribar a la independència. No obstant això, ha recordat que, en aquest país, “és perfectament legítim poder plantejar la independència, com a desig”.L'expresident de l'ANC ha volgut iniciar la seva intervenció fent manifesta la seva “renúncia” a la traducció consecutiva peticionada pel seu advocat, Jodi Pina, tot i que ha volgut denunciar un fet: “Lamento que el Suprem hagi perdut una oportunitat també per fer pedagogia del que hauria de ser un Estat pluricultural i plurinacional, amb reconeixement d’una diversitat”. I ha afegit, per altra banda, que si tot això es tingués realment en compte, “probablement avui aquest judici no tindria sentit”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor