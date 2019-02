El «mediador» Vila relata la seva dimissió al Suprem

"Vam intentar transaccionar fins a l'últim minut que les màquines paressin". És una de les frases que ha traslladat Santi Vila en la sisena jornada del judici de l'1-O a l'hora de relatar per què va acabar dimitint com a conseller en les hores prèvies a la declaració de la independència. A preguntes del fiscal Fidel Cadena , Vila ha explicat que des del referèndum -segons ell, una "gran mobilització política" exclusivament independentista- va rebre l'encàrrec de negociar una sortida política amb l'Estat.Les negociacions, que van incloure dirigents del PP, del PSOE, de l'Església i representants de l'empresariat, van acabar fracassant després que el 25 d'octubre ja es donés per fet que es convocarien eleccions autonòmiques. Les discrepàncies, ha defensat Vila, arrenquen la mateixa nit de l'1-O, quan un sector de l'independentisme aposta per aplicar el resultat i un altre obre la via del diàleg amb el govern espanyol.És aquí on Vila entra en acció. "En contra del que es publica", ha dit, Mariano Rajoy tenia interès en "desescalar" la situació. Els participants en la negociació -en la qual també va jugar un paper molt rellevant el lehendakari Íñigo Urkullu, citat com a testimoni la setmana vinent - volien "evitar el despropòsit". "El 25 d'octubre ho havíem aconseguit", ha ressaltat l'exconseller. No ho sabia, però li quedaven hores en el càrrec.Quan la decisió d'anar a eleccions es comunica al grup parlamentari de Junts pel Sí , tot es torça. Vila no ha explicat els detalls de la trobada -ni tan sols l'ha esmentat- i no ha estat en cap moment interromput pel fiscal Cadena, equipat amb guant de seda durant l'interrogatori, que no s'ha allargat més de quaranta minuts. "El clima de desconfiança és tan gros que tot es trenca", ha relatat Vila.És en aquell moment que truca Carles Puigdemont -el mateix, segons ha explicat en altres ocasions, que el va habilitar per negociar amb l'Estat- per comunicar-li que plega. "No podem justificar-nos", li va dir, en relació al fet que ell s'havia "donat la mà" amb dirigents del PP i del PSOE per tancar un acord. Per què es trenca tot? Entre d'altres motius, perquè hi ha "aprenents de bruixot" a les xarxes socials.Què passarà ara? Vila ha volgut fer un pronòstic: els catalans acabaran "votant", però sobre una actualització de l'ordenament constitucional. Una opció que els seus companys al banc dels acusats, almenys per ara, no avalen.

