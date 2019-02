Vila nega que l'1-O fos un referèndum i el defineix com una «gran mobilització»

L'exconseller d'Empresa i Coneixement, Santi Vila, ha arrencat aquest dijous la sisena jornada del judici de l'1-O al Tribunal Suprem. Ho ha fet assenyalant que el referèndum no va ser tal i que va convertir-se, després de la suspensió per part del Tribunal Constitucional (TC), en una "gran mobilització política". També ha negat la malversació de fons públics, perquè no es van prendre decisions concretes de despesa relacionades amb la votació. Un relat, en aquest cas, que entronca amb les declaracions d'ahir "És important recordar que la legislatura havia arrencat amb una pressió molt important per prendre decisions de manera unilateral", ha apuntat Vila, en referència a la CUP. Carles Puigdemont va intentar "desescalar", i va anunciar "per sorpresa" el referèndum. "El seu eslògan era referèndum o referèndum. Què volia dir? Que des d'aquell moment s'intentaria acordar algun tipus de consulta que permetés els dos milions de catalans que creuen que el consens constitucional s'ha trencat", una sortida", ha indicat.El referèndum, per tant, té a veure amb una "lògica governamental" per "tensar la corda i no trencar-la" en relació amb l'Estat. Per què no es va desconvocar, per tant? "Potser revisaríem aquelles actuacions. Quan queda suspès l'1-O, cau la Sindicatura Electoral i el referèndum muta a una gran mobilització política, i mai el vaig reconèixer com a referèndum", ha assenyalat l'exconseller i exdirigent del PDECat."La meva impressió és que el referèndum es va finançar amb mecenatge, empresaris catalanistes que estaven compromesos amb aquesta iniciativa i estaven disposats a sufragar. Estic especulant. Em vaig interessar per aquesta qüestió i Puigdemont em va dir que no es gastaria ni un euro de l'erari públic", ha ressaltat.Vila ha recordat que va ser notificat pel TC) per tal d'impedir el referèndum. "En alguns casos no em sentia directament al·ludit, en altres em vaig sentir interpel·lat", ha apuntat quan el fiscal Cadena li ha preguntat per la qüestió. Pel que fa a les lleis de desconnexió, especialment la del referèndum, ha dit que quan es van suspendre "cap membre del Govern" va prendre decisions per dur a terme l'1-O.En total va ser requerit sis vegades per "paralitzar" la votació, segons Cadena. "A vegades el requeriment tenia a veure amb reprovació de manifestacions polítiques del Parlament. Jo en prenia nota, però sentia que no formaven part del meu àmbit de decisions", ha apuntat l'exconseller d'Empresa i de Coneixement.L'exdirigent del PDECat ha assenyalat que "centenars de milers" de ciutadans independentistes volien treure Mariano Rajoy de "l'immobilisme" i promoure, d'aquesta manera, promoure "reformes en l'ordenament constitucional". Tot plegat "entès com una palanca de renovació" de la situació política. També ha assenyalat que Rajoy va tenir en tot moment "vies de diàleg obertes" que no es van concretar.Preguntat per les manifestacions que hi ha hagut a Catalunya els últims anys, ha assegurat que algunes "les ha patit", mentre que altres "les hauran gaudit".A Vila, que ara treballa al sector privat i ja no milita al PDECat , la Fiscalia li demana set anys de presó per un delicte de malversació de fons públics. L'exconseller d'Empresa va passar una nit a la presó el novembre del 2017 i, després, va publicar un llibre en el qual va explicar interioritats de les jornades decisives del referèndum que el va enemistar amb la plana major de l'independentisme, que se n'ha distanciat.

