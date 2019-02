La vaga general comença amb talls a carreteres i autopistes

10:37 Vila lamenta que "el clima de desconfiança i la tensió" van frustrar l'acord entre Puigdemont i el govern espanyol per convocar eleccions el 26 d'octubre de 2017. L'exconseller explica com li va retreure a l'expresident que no aguantés la pressió i que per això va presentar la dimissió.

10:35 Santi Vila explica al Suprem que ell va formar part del nucli que va estar en diàleg permanent amb dirigents del PSOE i membres del govern del PP i que va tenir "fins a darrera hora la convicció que no es faria l'1-O". Per a l'exconseller tots, també el Govern, "podríem haver estat més responsables".

10:34 Els Mossos d'Esquadra han aconseguit desallotjar la C-17 i la C-25 a Gurb, a Osona. S'ha produït almenys un detingut.

10:34 EN DIRECTE Talls de carretera al Pallars Jussà: C-13 i N-260 a la Pobla de Segur i la C-1412b al Port de Comiols https://t.co/ogcto9l4Jv #21Fvagageneral pic.twitter.com/5kQDlrtSBP — NacióDigital (@naciodigital) 21 de febrer de 2019

10:30 La Intersindical-CSC, sindicat convocant de la vaga general, lamenta les càrregues i identificacions dels mossos contra els piquets i els talls de carretera dels CDR

Exigim respecte el dret a la vaga, a la protesta i a la mobilització ciutadana. Reclamem als Mossos proporcionalitat i condemnem les càrregues i identificacions arbitràries!#21FVagaGeneral #VagaGeneral21F pic.twitter.com/SBArjTmpHh — Intersindical-CSC 🎗#21FVagaGeneral (@I_CSC) 21 de febrer de 2019

10:25 Santi Vila explica que Puigdemont li va garantir que l'1-O no costaria "ni un cèntim" a l'erari públic i afirma que tampoc es va pagar res per la publicitat del referèndum a TV3 i Catalunya Ràdio. Afirma que, un cop prohibit, l'1-O no era un referèndum "sinó una gran exhibició política".

10:18 Vila nega que l'1-O fos un referèndum i el defineix com una «gran mobilització»; ho expliquen des del Suprem Oriol March i Aida Morales. Ho podeu llegir aquí.

10:12 Santi Vila afirma que moltes de la llei del referèndum va ser una forma de "trencar la corda sense que es trenqués" i lamenta la "forta pressió d'alguns sectors" (en referència a la CUP i les entitats) a la que va ser sotmès el Govern Puigdemont

10:05 A les 10 del matí es mantenen 15 talls de carreteres : A27 Tarragona, C66 a Torrent, NIIa a Tàrrega, C13 la Pobla de Segur , N260 a la Pobla de Segur, C35 a Santa Maria de Palautordera, C17 a Gurb, C16 a Berga, N152a a Puigcerdà, C60 a la Roca del Vallès, N260 a Lles, C242a la Granadella , NII a Sant Julià de Ramis, AP7 a Sant Julià de Ramís i C1412b a Isona i Dellà. Consulta aquí totes les incidències.

10:10 Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, i Toni Morral, secretari general de la Crida remarquen el seu suport a tots els encausats, però sobretot a Jordi Sànchez, i també a Carme Forcadell i Jordi Cuixart. A tots ells se'ls retreu el "compromís" i el pas per entitats civils com l'ANC. Una entitat, ha dit Paluzie, que continuarà amb el "treball incansable per assolir la independència", que serà "garant dels drets civils i polítics".

Elisenda Paluzie i Toni Morral a les portes del Suprem

10:02 VÍDEO en DIRECTE Sisena sessió del judici a l'1-O. Comença amb la declaració de l'exconseller Santi Vila que respondrà la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat, la defensa però no Vox.

10:05 Santi Vila, exconseller i que afronta una petició de set anys de presó, ja declara al Suprem. D'entre els acusats és el que amb més rotunditat s'ha desmarcat del projecte polític de l'independentisme malgrat que va ser al Govern de Puigdemont fins el 26 d'octubre de 2017, quan va presentar la dimissió pel desacord amb la DUI.

10:01 El trànsit als accessos de Barcelona s'ha reduït un 11% respecte un dijous habitual, segons dades del Servei Català del Trànsit.

10:00 VÍDEO en DIRECTE Sisena sessió del judici a l'independentisme al Tribunal Suprem. Començarà l'exconseller Santi Vila.

09:52 Joan Ignasi Elena, portaveu dels presos d'ERC: «Dormen 5 hores per fer interrogatoris en què es juguen 17 anys de presó. No té ni cap ni peus».

09:52 Els Mossos confirmen la detenció d'un manifestant a Gurb, que ja havia avançat NacióDigital. També hi ha un detingut confirmat a Barcelona.

09:42 Marcel Mauri, vicepresident d'Òmnium Cultural explica a les portes del Suprem que avui és un dia "d'orgull i autoestima" per a l'entitat perquè el seu president, Jordi Cuixart, defensarà els drets fonamentals i les llibertats ciutadanes, tal com Òmnium ha fet sempre, fins i tot durant la dictadura espanyola. Cuixart, ha dit, declararà per acusar l'Estat i defensar la desobediència civil no violenta.

09:41 Més talls de trànsit: la C1412b a Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà. Consulta aquí totes les incidències a la xarxa viària.

09:34 Els manifestants no es mouen de l'A-27 i mantenen bloquejat l'accés al Port de Tarragona. Els @mossos han fet un cordó policial per evitar que avancinhttps://t.co/beKatytmt6 pic.twitter.com/TUwLDxFcCv — NacióTarragona (@naciotarragona) 21 de febrer de 2019

09:34 Eduard Pujol carrega contra Marchena per haver allargat tant la sessió d’ahir. “És d’una inhumanitat manifesta. Els presos porten des de quarts de sis dempeus”, assegura el portaveu adjunt de JxCat.

09:20 El president Quim Torra ja és al Suprem. Hi ha arribat acompanyat de les conselleres Laura Borràs i Ester Capella. Seguirà el judici des de dins la sala.

09:20 Òmnium anuncia que Jordi Cuixart respondrà la defensa i la Fiscalia, però no l'Advocacia de l'Estat ni Vox.

09:05 Els diputats d'ERC al Congrés se sumen a la vaga general. Avui es limitaran a acompanyar els consellers al Suprem i assistiran només al debat del darrer punt de l'ordre del dia, sobre emergència habitacional, i a les votacions

09:05 A les 9.00 hi ha 11 vies tallades: C16-a berga, AP-7 a Vilobí, C-60 a la Roca, N-260 a Lles, C-242 a Granadella, C-13 a la Pobla, A-27 a Tarragona, C-66 a Torrent, NIIa a Tàrrega, N-240 a Borges Blanques i C-17 a Gurb. Consulta aquí totes les incidències.

09:04 Marcel Mauri fa una crida a seguir la declaració de Jordi Cuixart des de les seus d'Òmnium per seguir la declaració amb pantalles gegants.

09:00 Tallada la C-16 a l'alçada de #Berga. Un nombrós grup de persones s'ha concentrat també de bon matí a l'entrada sud de Berga per impedir l'accés a la ciutat i al polígon. Fotos: Cedideshttps://t.co/uLtpyQXR8c pic.twitter.com/p3y8COz0WE — NacióBerguedà (@NacioBergueda) 21 de febrer de 2019

08:50 Els Mossos d'Esquadra confirmen la detenció d'una persona a la Gran Via de Barcelona acusada d'atemptat a l'autoritat. Asseguren que ha propinat un cop de puny a un agent.

08:30 Fidel Cadena i Javier Zaragoza seran els fiscals presents a la vista d'aquest dijous al Tribunal Suprem, informa Aida Morales des de Madrid.

08:21 Trànsit informa que a les 8.30 es mantenen 13 talls i 5 vies congestionades més. Consulta aquí totes les incidències viàries per la vaga general del 21-F.

08:19 Dani Cortijo a la seva secció "Altres Barcelones".



La vaga general convocada per la Intersindical-CSC coincideix amb la commemoració dels cent anys de la vaga de la Canadenca, que es va convertir en general i va servir per posar en escac a l'estat i aconseguir la jornada laboral de vuit hores. En aquest article ho va recordara la seva secció "Altres Barcelones".

08:17 El judici de l'1-O es reprendrà avui a les 10.00. Començarà declarant Santi Vila i també ho faran Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell. Consulta la crònica d'ahir.

08:13 Talls intermitents a diferents punts de Barcelona. Un centenar de manifestants tallen parts de la Diagonal i alguns carrers propers i també hi ha complicacions a la Gran Via i Meridiana.

08:09 Consulta aquí totes les incidències de trànsit per la vaga general del 21-F.

08:06 La CUP denuncia l'actuació dels Mossos a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. 📽️I els @mossos també han començat la #21FVagaGeneral tractant així a una manifestant a Sant Vicenç de Castellet #AlcemNos



Serà aquesta la dinàmica del dia @MiquelBuch ? pic.twitter.com/uQgRj9KG1T — CUP Països Catalans (@cupnacional) 21 de febrer de 2019

08:06 EN DIRECTE A Tarragona tallen la N-340 a l'interior de la ciutat i els manifestants es dirigeixen a l'accés del port https://t.co/ogcto9l4Jv #21Fvagageneral pic.twitter.com/3H24Sug39I — NacióDigital (@naciodigital) 21 de febrer de 2019

08:04 La germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, crida a secundar la vaga malgrat que la UGT, de la qual l'exconsellera era dirigent, no s'hi ha volgut sumar Tot just l’endemà reacciono dels nervis viscuts al Suprem. Com poden tenir-me @dolorsbassac a la presó des de fa un any! T’enyoro tant 😘I encara hi ha algú que dubta si fer vaga???? Per ella, per tots...💪 — montse bassa (@BassaMontse) 21 de febrer de 2019

07:56 La Intersindical-CSC, sindicat organitzador de la vaga general, denuncia que, a Girona, els Mossos els impedeixen fer piquets informatius Hem intentat de fer de piquets informatius de forma molt respectuosa.... Però no ens ho deixen fer-ho. Vulnerant el dret de vaga... #21FVagaGeneral @I_CSC pic.twitter.com/BYp5HyhzqX — Comarques Gironines🎗 ✊21F #FVagaGeneral (@I_CSC_Girona) 21 de febrer de 2019

07:52 EN DIRECTE Els Mossos han desallotjat els manifestants de la C-58 a Sabadell però es manté tallada per la presència d'oli https://t.co/ogcto9l4Jv #21Fvagageneral pic.twitter.com/nfGV7i3CMP — NacióDigital (@naciodigital) 21 de febrer de 2019