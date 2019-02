Meritxell Lluís: «La millor manera de plantar cara a l'Estat era contestar la Fiscalia»

"Els escrits d'acusació de la Fiscalia no es corresponen amb la realitat"

"El risc era molt important. Les decisions que es van prendre en la declaració d'independència, amb tots els condicionants i les amenaces reals que hi havia, eren les que s'havien de prendre"

"Jo m'acuso d'haver demanat a l'executiu que fes el que va fer"

Porta la maleta al damunt per agafar l'AVE de les sis de la tarda i tornar a casa després d'haver seguit al detall la declaració del seu marit, Josep Rull. Meritxell Lluís (Terrassa, 1974) s'ha convertit en una de les cares visibles dels familiars dels presos i presideix l'Associació Catalana pels Drets Civils, fins al punt que abans de l'arrencada del judici va llegir un manifest des del Pati dels Tarongers acompanyada del president de la Generalotat, Quim Torra. Aténdimecres, el dia en què Manuel Marchena, president de la sala segona del Tribunal Suprem, accelera les declaracions.- He vist en Josep fent de Josep, tal com és ell: serè, tranquil, ferm. Això ho dona el fet de saber-se innocent. Té la convicció que no s'ha comès cap delicte.- Fa molt que s'ho estan preparant. Estem parlant d'una causa que té molts folis, com es diu en el llenguatge jurídic que tots anem aprenent. Amb totes les declaracions que hem vist fins ara, observem que es contesta amb solidesa.- S'ha anat treballant amb l'advocat Jordi Pina. Es va considerar que la millor manera de plantar cara a l'Estat era contestar la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. I, de fet, avui ho hem vist quan hem escoltat el relat no consistent del ministeri públic i també amb els escrits que s'adjunten en l'acusació que no es corresponen amb la realitat.- No soc llicenciada en dret, però només escoltant les defenses el primer dia [de les qüestions prèvies], venien ganes d'aixecar-se i de dir: "Que no veuen que no hi ha res, aquí? Què estem fent?".- Si agafem proves, les úniques que hi ha són de la violència dels cossos policials de l'Estat sobre la ciutadania. Aquesta és la realitat del que va passar. Hem arribat a sentir que parlaven de set cotxes de la Guàrdia Civil en lloc de dos [davant del Departament d'Economia el dia 20 de setembre]. Només parlen de possibles "danys" a guàrdies civils.- En contraposició a la Fiscalia, a mi sí. Em sorprèn. Es repeteixen moltes preguntes, a cada acusat nou li fan les mateixes preguntes constantment. Ho dic des de la desconeixença jurídica.- Has de prendre la decisió que s'havia de prendre. El risc era molt important. Les decisions que es van prendre en aquell moment, amb tots els condicionants i les amenaces reals que hi havia, eren les que s'havien de prendre. Van ser les que van considerar més escaients veient tot el que podia passar. Tenim un 1-O que ens va marcar moltíssim: mai ens hauríem imaginat una violència tan bèstia contra la ciutadania i una resposta tan repressora i opressora de l'Estat davant del fet de demanar a la ciutadania que decideixi sobre el futur polític del país i què en pensa. Em costa molt d'entendre.- El règim penitenciari ens fa tenir dues visites al mes. Una familiar i una íntima. Els locutoris, que són un cop per setmana, el cedim a amics perquè el puguin visitar. I al judici els veiem d'esquena.- Quan s'acaba la sessió, per recés o perquè finalitza, abans que surti la família i el públic, surten els encausats. I tens allà uns minutets per poder intercanviar alguna paraula. És el contacte que tenim.- M'ho miro pensant que hi ha el meu Govern plantant cara a l'Estat, i que està desmuntant les falses acusacions. Jo m'acuso d'haver demanat a l'executiu que fes el que va fer. Hi ha un component personal obvi, però també en clau de Govern. L'autodeterminació no és un delicte, estem davant d'un judici-farsa.- M'agradaria pensar que no. En tot cas, entenc que l'única sentència possible hauria de ser l'absolució. Tal com ha anat el procés i la instrucció, i que portem més d'un any de presó preventiva injustificada, fa la sensació que si no està la lletra i la música escrites, al cap d'algú ja hi és bastant relatada i no en el sentit que seria lògic.- No n'hem parlat. Les informacions en aquest sentit ens han agafat per sorpresa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor