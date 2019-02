L'alcaldessa de Vic declararà finalment al TSJC per la megafonia sobre els presos polítics

🎶🔔🎶

🗣No normalitzem una situació d’excepcionalitat i d’urgència nacional.

Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.

No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya.🎶



Cada dia a les 20h plaça de #Vic @ANC_Vic#FemLaRepúblicaCatalana 🚩 pic.twitter.com/uJ0cby3vQ1 — ANC Osona (@AssembleaOsona) 25 d’agost de 2018

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, declararà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) pels missatges independentistes difosos des de la megafonia de l'Ajuntament de suport als presos polítics i de no desviar-se de l'objectiu de la independència. Erra estava citada aquest dilluns, 25 de febrer, als jutjats de Vic , però el fet de ser diputada al Parlament de Catalunya té condició d'aforada i ha de declarar a l'òrgan superior.Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la mateixa alcaldessa, en una roda de premsa convocada pel Moviment 30/03. Erra ha rebut la notificació aquesta mateixa tarda per part de la seva advocada. Per tant, haurà d'anar a declarar al TSJC, tot i que, de moment, no hi ha cap data fixada al calendari.El jutge Josep Mateu, del jutjat número 3 de la ciutat, va admetre a tràmit una querella presentada per l'advocat asturià Miguel Barbazán i va obrir diligències pels presumptes delictes de prevaricació i malversació. En la seva querella, l'advocat també es referia a la comissió d'un delicte d'odi, que també constava en la notificació de l'alcaldessa, però l'admissió a tràmit es va limitar als altres dos delictes. Amb el canvi d'òrgan el magistrat del TSJC haurà de decidir si admet els tres delictes a tràmit, a més de fixar una data perquè declari.El missatge de megafonia començava amb un so de campanes imitant el toc de sometent. Amb la veu de l'actor Lluís Soler, el missatge deia: "No normalitzem la situació d'excepcionalitat i d'urgència nacional. Recordem cada dia que encara hi ha presos i exiliats. No ens desviem del nostre objectiu: la independència de Catalunya". El text és una iniciativa conjunta entre l'ANC, Òmnium i el CDR. Es va difondre durant el mes d'agost i s'ha tornat a escoltar puntualment en algunes concentracions a la plaça de Vic.Erra ha remarcat que té "la consciència tranquil·la" i que, com en el referèndum de l'1 d'Octubre, era conscient que podria arribar a passar. "És un missatge que no anava en contra de ningú", ha conclòs l'alcaldessa, remarcant que Vic és una ciutat de tolerància i diàleg.El Moviment 30/03 havia convocat la roda de premsa per expressar el seu suport a l'alcaldessa i inicar una campanya per acompanyar-la fins al jutjats aquest dilluns, però la notificació que passava al TSJC ha arribat unes poques hores abans. Tot i això, des de la plataforma s'ha volgut mostrar el seu suport Erra i ha criticat l'atac contra els càrrecs electes, les idees i la causa general de l'independentisme."Aquesta sensació d'enuig i dolor només podem manifestar-la fent actes", deia un representant del moviment, Jordi Figuerola, remarcant que "sempre estarem el seu darrere", com la resta de represaliats. Erra ha agraït el seu suport i s'ha mostrat orgullosa de "l'unitat" davant les situacions complicades que viu el país.El Moviment 30/03 va néixer amb motiu de la imputació del regidor de Vic Joan Coma, de Capgirem Vic, el primer càrrec electe investigat per un delicte de sedició. Aquest moviment, on s'hi van adherir personalitats d'arreu del país i de la comarca, també ha donat suport a Francesc Homs, Marta Rovira o Marc Costa.

