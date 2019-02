Mundó defensa el «caràcter polític» i legal del referèndum de l'1-O

L'exconseller de Justícia ha culminat aquest dimecres els interrogatoris d'aquest dimecres, després de les declaracions de l'exconsellera de Governació Meritxell Borrràs, l'exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa i de l'exconseller de Territori Josep Rull. Ho ha fet, però, en una hora excepcional, passades les 20.15 hores, ja que habitualment el tribunal acostuma a suspendre les sessions passades les 18.00 de la tarda. El motiu principal és que els presos han de ser a les presons a les 19.30 per seguir els horaris habituals dels àpats. No obstant això, tal com ha anunciat el president de la sala, Manuel Marchena, la voluntat és accelerar els interrogatoris per iniciar ja els testimonis dimarts vinent, i durant la seva intervenció Mundó ha defensat el "caràcter polític" i legal del referèndum de l'1 d'octubre.En un confrontat interrogatori, el fiscal Javier Zaragoza ha assegurat que la llei del referèndum, i el decret que va signar el Govern al respecte, era una “expressió política per donar compte a la ciutadania del compromís”, també polític, ha dit, que tenia l’executiu. Però ha puntualitzat que s’ha “d’emmarcar en aquest context”, i no més enllà de la política. A més, Mundó ha afegit que els membres del Govern tenien “la certesa” que realitzar un referèndum “no era delicte”.[judicitvedirecte]Mundó, que ha avisat que està disposat únicament a les preguntes relacionades exclusivament al seu paper com a conseller, ha decidit respondre les preguntes de totes les parts amb l'excepció de l'acusació popular de Vox. D'aquesta manera, se sotmet a l'interrogatori de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, per acabar amb la del seu advocat. L'exconseller de Justícia està actualment en llibertat amb càrrecs.Prèviament a Mundó, Borràs ha rebaixat la DUI Bassa ha insistit que després de la suspensió de la llei del Referèndum el Govern ja no va fer res. A més, ha defensat el dret a l'autodeterminació i ha insistit en la condemna de tot l'executiu a la violència. Una consideració que a la qual s'ha sumat també Rull durant el matí. L'exconseller de Territori, però, ha rebaixat la DUI a una declaració merament "política". La setmana passada, Junqueras i Romeva -assessorats pel seu lletrat, Andreu Van den Eynde- van confrontar el relat de la Fiscalia des del prisma polític, declarant-se des del primer moment presos polítics, justificant el referèndum i el dret a l'autodeterminació. L'interrogatori de Forn, malgrat moderar el to, es va centrar en la voluntat de diàleg del Govern amb l'Estat, sense defugir del compromís polític, i en assegurar que no havia existit cap ordre política envers el cos de Mossos d'Esquadra. La declaració de Turull, aquest passat dimarts, va rebutjar la malversació, va posar l'accent en el diàleg i va emmarcar la declaració d'independència en el "pacifisme".La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen per a ell set anys de presó i 16 d'inhabilitació per desobediència i malversació, a més d'una multa de prop de 30.000 euros. Mundó va viure amb especial incomoditat el que s'arribés a la tessitura d'haver de prendre una dràstica decisió entre fer la declaració d'independència o bé convocar eleccions enlloc d'haver trobat una sortida per capitalitzar l'1-O.Després de ser alliberat, es va implicar activament a la campanya del 21-D, tal i com va prometre a Oriol Junqueras, amb qui va compartir cel·la, i el 9 de gener del 2018 va renunciar a l'acta de diputat i va deixar la primera línia de la política per tornar a exercir d'advocat al Bufet Vallbé. Tot i això, ha seguit denunciant en actes públics la situació d'injustícia que considera que estan vivint, especialment els exconsellers privats de llibertat.

