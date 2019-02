ERC i PDeCAT faran vaga i no compareixeran als debats del Congrés

Els diputats d'ERC i el PDeCAT a Madrid se sumaran a la vaga d'aquest dijous i no assistiran als debats previstos al Ple del Congrés. L'únic moment en què s'hi acostaran serà cap al final del ple, per participar en les votacions. A més, des d'Esquerra també senyalen que potser intervenen al darrer debat, per parlar sobre el judici als polítics independentistes.La vaga de demà, en protesta contra la judicialització dels promotors del referèndum de l'1-O, també serà secundada a Catalunya per part del Govern de la Generalitat i les formacions sobiranistes.

