Els comuns i la dificultat (creixent) per captar votant sobiranista

La diputada Elisenda Alamany ha anunciat que deixa el grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem , entre altres motius, perquè critica que aquesta formació ja no representava la pluralitat de la societat catalana que apostava per trencar l'estatus quo i, en concret, que ha arraconat els posicionaments sobiranistes. Una afirmació que, segons els darrers baròmetres del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), seria certa, ja que el seu electorat s'ha anat tornant cada cop més unionista.En el primer baròmetre del CEO del 2017, un 51,9% dels potencials votants dels comuns rebutjaven que Catalunya esdevingués un estat independent, però un 32,2% sí que ho volia. Una diferència de 19,7 punts que, en el darrer baròmetre del 2018, ja s'havia eixamplat fins a quasi 50 punts, ja que llavors el 68,5% rebutjava la independència i tan sols el 19,2% la defensava.Una altra manera d'analitzar aquest fet és calcular quin percentatge del total de catalans independentistes i unionistes faria confiança als comuns. Durant el 2016, el percentatge de contraris a la independència que tenia intenció de votar-los va caure del 24,9% al 15,3%, però, des de llavors, aquesta xifra s'ha mantingut força estable, amb alguns alt-i-baixos.Des de llavors, la capacitat d'atracció dels catalans partidaris de la independència ha caigut en picat, ja que, si bé a principis del 2017 un 10% d'aquests tenia intenció de votar els comuns, aquest percentatge ha caigut en dos anys per sota del 4%, una xifra residual. Per representar aquest votant que ha anat abandonant els comuns, Alamany vol convertir la seva plataforma en un partit L'anàlisi de la percepció de les dues ànimes dels comuns respecte el conjunt de la societat és complexa, però permet fer-ne una idea la valoració que rep Alamany en relació a l'actual president del grup de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, en funció de l'actitud respecte la independència. El 78,2% dels que la defensen aproven la diputada escindida, 11,5 punts més del que ho fan amb la líder parlamentària dels comuns. La ciutadania sobiranista, per tant, sembla que reconeix lleugerament el fet diferencial entre les dues.En canvi, tan sols un 38,3% dels catalans unionistes aprova Alamany, mentre que Albiach queda més a prop de la meitat (46,4%). En tot cas, cal anar en compte amb aquestes xifres, ja que el coneixement de les dues diputades és força baix (en especial, de la presidenta del grup, del 12,3%).

