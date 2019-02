Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi, a la capçalera de la manifestació de la vaga

Mañana estaré en la cabecera de la manifestación de las 18:00 de la tarde, porque no hace falta ser independentista para saber que “Sense drets no hi ha llibertats", por la democracia, por la libertad, por los derechos civiles porque hay que decir BASTA el #21FVagaGeneral — #TaxistaActivista🎗 (@TitoEliteTx) 20 de febrer de 2019

Una de les cares visibles que hi haurà a la capçalera de la manifestació a Barcelona de la vaga general de dijous serà la de Tito Álvarez, portaveu de l'agrupació de taxistes Élite Taxi i qui va ser també portaveu del comitè de vaga del sector. Després que aquest dimarts Álvarez ja manifestés el seu suport a la protesta, ara ha anunciat a través del seu compte de twitter que serà una de les persones que estarà al capdavant de les mobilitzacions. Al missatge, ha recordat que "no és necessari ser independentista" per sumar-se a la vaga:Álvarez ja havia manifestat en diverses ocasions el seu rebuig al judici dels presos polítics que va arrencar el 12 de febrer, per bé que des d'un posicionament netament no independentista. Tot i que la vaga de dijous està convocada per la demanda d'una millora de les condicions de treball i la derogació de la reforma laboral del 2012, algunes organitzacions també criden a secundar-la com una protesta per la degradació democràtica que s'està vivint a l'estat espanyol i, en concret, arran de la imatge d'una part de l'anterior Govern asseguda al banc dels acusats del Suprem.De cara a la jornada de vaga , convocada per la Intersindical-CSC i amb el suport d'una cinquantena d'organitzacions sindicals, socials i polítiques, hi haurà concentracions al migdia davant dels ajuntaments d'arreu del territori i manifestacions a la tarda a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa. La de la capital catalana, on anirà Álvarez, sortirà a les 18h des de Jardinets de Gràcia.

