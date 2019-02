Els alcaldes del Bages es reuniran dimarts a Madrid amb Foment, Adif i Renfe

Una representació dels alcaldes del Bages, juntament amb els presidents dels consells comarcals de la Catalunya Central, es reuniran dimarts amb el Ministeri de Foment i els responsables d'Adif i Renfe a Madrid. Segons ha explicat el president del Consell d'Alcaldes del Bages i del Consorci Viari de la Catalunya central, Ferran Estruch, tal com van manifestar després de l'accident de Castellgalí exigiran que "es calendaritzin les inversions previstes a l'R4"de Rodalies i es duguin a terme "immediatament" les actuacions més urgents per garantir la seguretat dels viatgers.Els representants polítics de la Catalunya central aprofitaran la mateixa jornada per reunir-se amb els grups parlamentaris del Congrés i del Senat. La trobada arribarà tres setmanes després del xoc frontal a l'R4 , a l'alçada de Castellgalí, que va deixar una víctima mortal -la maquinista d'un dels trens- i un centenar de ferits. Només dos mesos abans havia hagut un altre accident mortal a la mateixa línia , a Vacarisses (Vallès Occidental). El propi ministre de Foment, José Luis Ábalos, va reconèixer que la xarxa ferroviària catalana pateix manca d'inversions Segons explica Estruch, malgrat que el mateix ministre de Foment, José Luís Ábalos va assegurar dimarts durant la sessió de control al ple del Senat que mantindrà la reunió, a hores d'ara no està confirmat si serà ell o el secretari d'Estat d'Infraestructures, Pedro Saura, qui rebrà als alcaldes.L'objectiu de la trobada, remarca, és que es posi damunt de la taula un calendari concret d'execució de les actuacions previstes a l'R4 i que es duguin a terme els treballs més urgents "per garantir la seguretat de la via" de forma imminent. "No hi pot haver més dilatacions", exigeix.En paral·lel, els alcaldes aprofitaran la jornada per reunir-se amb els representants dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats i del Senat per demanar-los-hi que impulsin totes les iniciatives parlamentàries encaminades a resoldre "aquest dèficit històric que reclamem des del nostre territori". Malgrat els propers comicis, Estruch insisteix que els dos sinistres que s'han produït a la línia en quatre mesos mostren que "cal actuar ja i sense dilatacions".

