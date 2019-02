VÍDEO Un observador expert en drets humans diu que el judici s'hauria de fer en un tribunal internacional

L'observador internacional i expert en drets humans Paul Newman ha defensat que el cas contra el procés s'hauria de jutjar en un "tribunal internacional" perquè creu que hi ha "un conflicte d'interessos" a l'estat espanyol. En declaracions a l'ACN, Newman ha criticat que les autoritats espanyoles "són les que van agredir als catalans" i que són una part de la causa.Per tant, creu que el judici hauria de passar a mans d'un altre tribunal fora de l'Estat per garantir la "justícia". Convidat per la Plataforma International Trial Watch, aquest expert de drets humans està aquesta setmana a Madrid observant el judici de l'1-O. Newman ha constatat que els acusats estan "intentant explicar al món que el que han fet no va en contra de les aspiracions dels catalans".En aquest sentit, Newman pronostica que el judici "portarà més complicacions" en el conflicte català perquè el seu veredicte "no respondrà les qüestions plantejades" pels independentistes l'1 d'octubre. "Tothom té el dret inherent a l'autodeterminació", ha defensat.Paul Newman és un acadèmic i activista pels drets humans que va ser un dels quatre oradors públics al Tribunal Popular Permanent sobre Crims de Guerra contra Sri Lanka.