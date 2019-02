La Falange també anuncia una conferència al Parlament Europeu

El Parlament Europeu torna a estar d'actualitat per elements externs a l'hemicicle. Dies després del veto a la conferència de Quim Torra i Carles Puigdemont, que van acabar fent en un hotel de Brussel·les, aquest dimecres La Falange i Democracia Nacional han comunicat un acte a l'Eurocambra, previst per aquest proper dilluns.



L'anunci de l'extrema dreta arriba mentre Antonio Tajani, president del Parlament Europeu i líder de Forza Italia, encara no ha decidit què farà amb Vox i la conferència que pretén celebrar a l'eurocambra el 6 de març sota el títol "Catalonia, a spanish region" ("Catalunya, una regió espanyola").

Segons la convocatòria, els dos partits ultres espanyols volen presentar la seva candidatura a les eleccions europees, l'ADÑ. Sota el títol "El futuro de las verdaderas fuerzas patrióticas en España para la unidad y la libertad" han demanat una sala de premsa a la cambra de Brussel·les.Diversos eurodiputats s'han queixat aquest dimecres al president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, per la roda de premsa que La Falange i Democracia Nacional preveuen fer a la cambra dilluns vinent, segons ha pogut saber l'ACN. "És vostè conscient de la ideologia feixista i franquista d'aquests partits?", han preguntat a l'italià els parlamentaris, advertint-lo que les dues formacions "homenatgen" Franco "periòdicament". A través d'un escrit, han informat Tajani que el president de Democracia Nacional, Pedro Chaparro, està condemnat pel Suprem per l'assalt al centre Blanquerna i per l'Audiència de Barcelona per "incitar públicament" a agredir el fotoperiodista Jordi Borràs en una manifestació de la ultradreta."Ens preguntem en base a quins arguments es pot autoritzar la presència de Chaparro mentre es va vetar aquesta setmana als presidents Quim Torra i Carles Puigdemont", han demanat. Tot plegat després de la prohibició de la conferència conjunta al Parlament Europeu per decisió de Tajani, que la setmana passada va notificar-ho al·legant raons de "seguretat".

Buxadé, un dels rostres de Vox a Catalunya, antic candidat de Falange

Un dels participants a la conferència de Vox és Jorge Buxadé, l'advocat de l'Estat que va sortir a la llum pública perquè va ser qui va presentar el recurs per part del govern espanyol contra la primera consulta municipal d'autodeterminació, celebrada el 13 de setembre del 2009 a Arenys de Munt.Buxadé és un dels rostres de Vox a Catalunya i forma part del nucli dirigent del partit com a membre de l'executiva de Santiago Abascal. Va ser el número 7 de Falange Española y de las JONS per Tarragona en les eleccions catalanes del 1995. Després va coquetejar amb la branca anomenada "autèntica" de Falange.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor