​Mor un home en caure per un barranc a Sabadell

Un home d’uns 44 anys ha mort aquest dimecres després de caure pel barranc de Can Deu, al nord de Sabadell. Fins el lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses unitats de la Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra, el Sistema d’Emergències Mèdiques i els Bombers, tot i que en la seva arribada l’home ja havia mort.Segons ha pogut saber, els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 13.19 hores, on s’alertava de la troballa d’un home que havia caigut al barranc. En arribar al lloc, agents dels Bombers s’han desplaçat fins el propi barranc amb l’objectiu de localitzar la víctima i determinar el seu estat. No obstant, en arribar-hi ja era mort.Els agents dels Bombers han intentat recuperar el cos, però no ha estat possible donat que es trobava en una zona de molt difícil accés. Per aquest motiu, s’ha sol·licitat la presència d’agents GRAE, que s'han desplaçat per rescatar l’home del barranc. Finalment, l'han tret poc després de les 17.15 horesEl succés ha causat un fort rebombori al barri, i ha comportat un fort desplegament dels serveis d'emergències. Els Mossos d’Esquadra, per la seva banda, han obert una investigació que ara per ara assumeix la comissaria de Sabadell amb l’objectiu de determinar les circumstàncies en què ha mort l’home, motiu pel qual ara per ara no es descarta cap possibilitat.

