VÍDEO Imatges esfereïdores d'un esquiador que intenta fugir d'una allau a Suïssa

Aquest dimarts a la tarda una allau va cobrir més de 400 metres d'una pista d'esquí alpí a l'estació suïssa de Crans Montana. Diverses persones van quedar sepultades sota la neu i els equips de salvament treballen des de fa 24 hores en el rescat dels esquiadors atrapats per l'allau.​De moment, la policia ha confirmat la mort d'una persona i el rescat de tres persones ferides en una allau que ha afectat 840 metres de llargada i 100 d'amplada. El darrer comunicat policial explica que encara no es pot concretar quanta gent ha quedat atrapada per l'allau.L'allau es va produir a l'estació alpina en una jornada molt concorreguda per la setmana de vacances escolars a Suïssa. Un esquiador va enregistrar en vídeo l'allau, que el va sorprendre mentre descendia per la pista. Les imatges són impressionants:

