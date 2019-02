Disminueixen les sancions i augmenten els decomisos per venda ambulant a Barcelona

Les sancions per venda ambulant han disminuït un 14,5% aquest 2018 en relació a l'any anterior, mentre que els decomisos de material als venedors s'han incrementat un 15%. El fet que no s'interposin sancions a aquestes persones, que normalment es troben en situació d'irregularitat administrativa, fa que tinguin menys dificultats a l'hora de tramitat els permisos de residència i treball.Aquestes dades apareixen al 20è Informe de seguiment de l'aplicació de mesures per fomentar i garantir la convivència a la ciutat que ha presentat avui l'Ajuntament de Barcelona. Al document, també s'hi recull com la percepció per part de la ciutadania sobre els conflictes de convivència s'ha reduït d'un 15,4 % a un 14,7%.Per altra banda, l'Ajuntament també ha decidit endurir les sancions per consum d'alcohol i per pixar al carrer. Tot amb l'objectiu d'augmentar la protecció dels veïns i veïnes d'aquelles zones on hi ha espais d'oci nocturn, segons el consistori. En concret, la multa per orinar al carrer oscil·larà entre els 50 i els 200€, per defecar entre els 70 i 280€, i per beure alcohol es podràn arribar als 300€.Pel que fa a les incidències i queixes registrades al servei d'atenció ciutadana IRIS, les queixes per incompliment d'ordenances en l'espai privat han disminuït de 4.230 a 3.418 en el 2018. Les més nombroses són les que fan referència a incompliments d'habitatges d'ús turístic, malgrat el descens que s'ha registrat el 2018 respecte a l'any anterior.Tot i que les xifres en relació als incompliments de les ordenances a l'espai públic es mantenen semblants el 2017, sí que han augmentat aquelles en relació a les concentracions de persones fent soroll. Sí que han disminuït les incidències i queixes registrades al servei d'atenció ciutadana IRIS, on les més nombroses són aquelles referents als incompliments d'habitatges d'ús turístic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor