L'home que va patir una aturada cardíaca l'1-O reconeix l'agent que el va agredir

El veí de Lleida que va patir un atac de cor durant les càrregues policials per l'1-O al col·legi electoral de la Mariola ha declarat aquest dimecres al jutjat d'instrucció 4. Ho ha fet acompanyat d'Anna Llauradó, d'Advocacia per la Democràcia, i del seu advocat defensor, Jaume Alonso-Cuevillas.Ambdós lletrats han assegurat que existeixen proves "contundents" per acusar com a mínim tres policies espanyols de lesions per haver agredit el denunciant, Enric Sirvent, i també d'omissió del deure de socors ja que és "evident" a les imatges i als atestats que "ni van atendre ni van permetre atendre" Sirvent quan va patir una aturada cardiorespiratòria. Cuevillas, però, ha afegit que són conscients que juguen "en camp contrari". Tots dos han lamentat que s'hagi trigat un any i mig a iniciar-se la instrucció de la causa.El centre cívic de la Mariola va ser un dels centres de votació on es van produir càrregues policials l'1-O. Aquí va ser també on un veí de Lleida, Enric Sirvent, va patir un atac de cor i va haver de ser traslladat a l'hospital.Aquest dimecres s'ha iniciat la instrucció de la causa, amb la declaració de Sirvent al jutjat d'instrucció 4 de Lleida. A preguntes del jutge i de la seva defensa, el denunciant ha explicat que els policies el van agredir i ha reconegut "de forma claríssima" a dos agents que el van agredir, segons Cuevillas.El seu advocat ha explicat als mitjans de comunicació, a la sortida de la declaració, que la prova documental que consta a les actuacions és "contundent" i que demostra la "brutalitat" de les lesions que va patir el denunciant. Cuevillas ha concretat que Sirvent va patir trencament de costelles, contusions i hematomes diversos i que li van quedar seqüeles que li han limitat la seva capacitat per fer activitats que anteriorment feia.Tant Cuevillas com Llauradó han explicat que s'acusarà els agents responsables de lesions i d'omissió del deure de socors, ja que tots dos delictes, asseguren, es fan "evidents" a les imatges i també als atestats.Recorden que el denunciant va partir una aturada respiratòria i que els agents de la policia espanyola no van fer res per atendre'l. "Fins i tot van apartar dues persones que intentaven fer-li maniobres de reanimació", ha lamentat Cuevillas. Llauradó ha recordar que en qualsevol acció policial prima l'assistència a un ferit i que els agents ni el van atendre ni van permetre que algú ho fes.Finalment, Cuevillas ha volgut fer palès que mentre esperaven per entrar a declarar l'ha trucat Carles Puigdemont i l'exconseller Antoni Comín per "transmetre força i donar suport a l'Enric". Sirvent ha recordat que va haver representants del Govern que el van anar a visitar a l'hospital i ha lamentat que no el visités cap representant polític lleidatà.

