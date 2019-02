VÍDEO Obren diligències a l'alcalde de Cerdanyola per l'1-O

L'alcalde de Cerdanyola, Carles Escolà, ha rebut aquesta setmana una notificació en la què l'informen que s'han obert diligències prèvies per haver col·laborat en la preparació del referèndum de l'1-O. Així ho ha donat a conèixer en un vídeo que ha penjat al canal municipal de YouTube.Escolà ha admès que va fer "tot el que estava a les meves mans" perquè la celebració de l'1-O "fos possible" al municipi, amb "màxima normalitat i garanties per a la ciutadania". El batlle ha denunciat el "caràcter polític" d'aquest procediment", així com ho era el previ impulsat per la Fiscalia. "Vull tornar a refermar el meu compromís polític al costat del dret a l'autodeterminació del poble català", ha assenyalat.Escolà ha finalitzat la seva declaració amb, "ho tornaríem a fer. És més, ho tornarem a fer". La posada en escena de la declaració institucional, per anunciar aquesta obertura de diligències prèvies, ha estat amb una fotografia del president xilè, Salvador Allende.

