VÍDEO Impactant pallissa d'un motorista a un conductor a Barcelona

Estem investigant aquest incident, ja hem identificat el motorista. Si coneixeu o teniu informació del conductor del cotxe, escriviu-nos un missatge directe pic.twitter.com/OoTbaFc6hD — Mossos (@mossos) 20 de febrer de 2019

La persona que enregistra el vídeo, probablement des d'un vehicle situat al darrere dels altres dos, incrusta a les imatges una descripció escrita en què es pot llegir: "Es veia venir... quina una li estava fent el cotxe a la moto des de la C-17. Per això ni he baixat". També se'l sent dir "mare meva" o "que el mata" mentre el motorista fa cops de puny al conductor.

Imatges impactants a l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Tal com es veu en un vídeo que ha circulat per les xarxes socials en les darreres hores, gravat pel conductor del vehicle que anava tot just a darrere i del qual se n'ha fet ressò El Periódico , un motorista agredeix brutalment un conductor. Li etziba nombrosos cops de puny i també propina diverses puntades de peu a la carrosseria del vehicle.En un primer moment intenta trencar la finestreta. Arrenca el retrovisor i, posteriorment, aconsegueix agredir la persona que hi ha a l'interior del cotxe. Els Mossos d'Esquadra, que van tenir coneixement dels fets per les xarxes socials, asseguren que ja han identificat l'agressor, i que ara estan buscant la víctima, per a la qual cosa han demanat col·laboració ciutadana.

