Bassa, al Suprem: «Enteníem que el referèndum no era delicte»

L'exconsellera de Treball i Afers Socials Dolors Bassa ha comparegut també -després de Josep Rull- aquest dimecres al Tribunal Suprem. Havent valorat durant els darrers dies quina era la millor estratègia en l'interrogatori, Bassa ha decidit alinear-se amb Jordi Turull, Joaquim Forn i Rull, i contestar les preguntes de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, a part de les del seu advocat, Mariano Bergés. L'exconsellera, però, ha ignorat -com la resta d'acusats- les preguntes de l'acusació popular que abandera el partit d'ultradreta Vox, i ha iniciat una declaració directa, on ha afirmat que, segons el seu punt de vista, convocar un referèndum "no és delicte" perquè prèviament ja s'havia destipificat.Segons ha volgut deixar molt clar, no coneixia cap altre full de ruta que el seu propi programa electoral, amb un mandat públic al qual donava suport més del 80% de la població, i que res tenia a veure amb cap altre full de ruta dirigit per l’Assemblea Nacional Catalana, ta com ha volgut apuntar el fiscal, Fidel Cadena. Bassa, doncs, ha reconegut que, en el camí de complir aquest mandat, es va donar compliment a la llei del referèndum, malgrat que posteriorment el Tribunal Constitucional la va suspendre. Bassa, però, ha volgut remarcar que la Constitució “té mirades àmplies”. “Admeto l’autoritat del Constitucional”, ha dit, però ha admès que “mai” va pensar que estava cometent un delicte.Durant les darreres sessions, els tempos establerts per la sala segona de l'alt tribunal s'han accelerat de cop i el seu president, Manuel Marchena, ja ha anunciat que vol acabar els interrogatoris de tots els acusats abans de dimarts, quan ja ha començat a citar els primers testimonis. Bassa declara després de la declaració d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn la setmana passada, de la de Jordi Turull i Raül Romeva aquest dimarts, i la de Josep Rull hores abans, en la qual ha negat la violència en la DUI "política" del 27-O La declaració de Bassa arriba un moment d'acceleració de les declaracions, que Marchena vol tancar dilluns com a tard. Junqueras i Romeva -assessorats pel seu lletrat, Andreu Van den Eynde- van confrontar el relat de la Fiscalia des del prisma polític, declarant-se des del primer moment presos polítics, justificant el referèndum i el dret a l'autodeterminació. L'interrogatori de Forn, malgrat moderar el to, es va centrar en la voluntat de diàleg del Govern amb l'Estat, sense defugir del compromís polític, i en assegurar que no havia existit cap ordre política envers el cos de Mossos d'Esquadra. La declaració de Turull, la més llarga fins el moment, va rebutjar la malversació, va posar l'accent en el diàleg i va emmarcar la declaració d'independència en el "pacifisme".Bassa, qui actualment resta en presó provisional a Alcalá Meco, va ser un dels puntals a l'hora d'incentivar el coixí de voluntaris que va fer possible l'organització de l'1-O. Dirigent republicana, forma part del grup de dirigents que inicialment van ser empresonats el 2 de novembre del 2017, alliberats just per a la campanya del 21-D i posteriorment tornats a privar de llibertat al març de l'any passat. La Ficalia demana per a ella 16 anys per rebel·lió agreujada amb malversació, mentre que l'Advocacia en sol·licita 11 i mig per sedició i malversació.

