VÍDEO Dolors Bassa ignora Vox i defensa a ultrança l'1-O al Suprem

Després de valorar durant els darrers dies quina era la millor estratègia en l'interrogatori, Bassa ha decidit alinear-se amb Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, i contestar les preguntes de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, a part de les del seu advocat, Mariano Bergés. L'exconsellera, però, ignora -com la resta d'acusats- les preguntes de l'acusació popular que abandera el partit d'ultradreta Vox.Bassa ha seguit la línia de la resta de líders independentistes que ja han declarat i ha defensat la legitimitat i la legalitat del referèndum de l'1-O. A preguntes del fiscal, recorda que es va presentar a unes eleccions amb un programa electoral que apostava per la independència i que mai no va ser impugnat. Sobre el referèndum, Bassa insisteix que "no és delicte" i que hi ha normatives internacionals que l'avalen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor