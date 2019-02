El TC anul·la les resolucions del Parlament per investir Puigdemont

El Tribunal Constitucional (TC) ha fet pública aquest dimecres la sentència -ja anunciada- per la qual declara inconstitucionals les resolucions del Parlament que convocaven la sessió d'investidura de Carles Puigdemont, i que després va ser ajornada pel president de la cambra, Roger Torrent. Una sentència que barra el pas a qualsevol investidura a distància de Puigdemont.En la seva argumentació, l'alt tribunal espanyol assegura que les mesures cautelars adoptades en el seu dia pel TC "no impedien la investidura si el candidat compareixia en la cambra conforme a dret", és a dir que Puigdemont podria haver participat de la sessió i presentar-se a la seva investidura "després d'haver-se posat a disposició judicial i haver obtingut la pertinent autorització judicial".De la mateixa manera, la sentència barra el pas a la possibilitat que Puigdemont hagués participat de la investidura compareixent "a través de mitjans telemàtics". El tribunal creu que això "menyscabaria el desenvolupament d'aquest procediment parlamentari en el qual la interacció entre el candidat i els altres diputats és essencial per al seu recte desenvolupament".En aquest mateix sentit, el TC explica que una investidura sense la presència física de Puigdemont "privaria a la cambra d'elements de judici necessaris perquè pogués valorar si el candidat proposat mereix o no la seva confiança, la qual cosa afectaria a la garantia necessària per a assegurar el correcte exercici de la funció representativa". "Per aquesta raó, una investidura en absència vulneraria el dret dels diputats a exercir el seu càrrec públic sense pertorbacions il·legítimes i de conformitat amb el que es preveu en la llei i els principis constitucionals", completa la sentència.També aquest dimecres, i prèviament, el TC havia admès el recurs de Puigdemont contra l'acord de la mesa del Parlament que li negava la delegació del vot, i que l'expresident va presentar contra la decisió presa per la mesa el 9 d'octubre de l'any passat.L'acord de la mesa va rebutjar tenir en compte el seu vot delegat com a parlamentari després de la suspensió de funcions decretada per a ell i per a tots els diputats processats pel cas de l'1-O, i la mesa va defensar en canvi aplicar la designació de vot. Des de llavors els diputats de JxCat processats van optar per no votar mentre que els d'ERC designen un substitut. Tot plegat va desfermar un fort enfrontament entre JxCat i ERC.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor