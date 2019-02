ERC i Sobiranistes negocien una entesa electoral

El partit que impulsarà Sobiranistes pretén ser "un actor amb vida pròpia"

"No hi ha cap pla a curt, a mig ni a llarg termini per ser un fitxatge a cap llista", ha dit aquest dimecres Elisenda Alamany després de formalitzar que deixa el grup parlamentari dels comuns . Això no vol dir, però, que no hi hagi converses amb partits com ERC amb els pròxims episodis electorals en l'horitzó, com ha apuntat l'Ara . Segons ha pogut saberel que s'explora és una aliança, primer, per a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, però també s'ha parlat de les eleccions municipals del 26 de maig a la ciutat de Barcelona.A hores d'ara no hi ha res en ferm, tot i que les converses d'Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet i altres dirigents de la seva òrbita amb ERC fa mesos que es produeixen. Tant amb Oriol Junqueras -a qui Alamany ha visitat en diverses ocasions a la presó- com amb dirigents republicans. Les dues parts negociadores admeten que estan destinades a "confluir", però les condicions de partida són diferents.ERC veu en Alamany un valor en alça dins del sobiranisme i voldria incorporar-la a les seves llistes, però fonts pròximes a la dirigent expliquen que "no vol ser un fitxatge individual". De fet, durant la roda de premsa al Parlament ha assegurat que el pas de deixar el grup parlamentari -no descarta deixar l'escó també- és "l'últim pas individual per començar a fer-ne de col·lectius".Què planteja Sobiranistes? Una coalició entre el nou partit que impulsaran en els pròxims dies i ERC . "No acceptarem només un tema de llistes. No volem ser absorbits, sinó construir plegats un projecte per contribuir a fer hegemònica una visió progressista i sobiranista a Catalunya capaç de donar noves respostes a noves preguntes", asseguren fonts de Sobiranistes, que consideren que fins ara ERC no se n'ha sortit en solitari amb aquest objectiu. La plataforma impulsada per Alamany i Nuet, que anirà prenent forma els pròxims dies, pretén ser "un actor amb vida pròpia".Els republicans accepten parlar del marc ideològic i de projecte, però asseguren que "no està sobre la taula" concórrer a les eleccions en format de coalició. Entre altres coses, perquè desconeixen quina "musculatura" real té o tindrà Sobiranistes i de quins quadres disposa. En aquests moments tot plegat arrenquen i és encara un interrogant si EUiA i Comunistes, liderats per Nuet, trencaran l'aliança amb els comuns per sumar-se al nou partit, una qüestió que es sotmetrà a debat en els pròxims dies, així com la seva continuïtat al grup parlamentari dels comuns.De fet, ERC no es va presentar en format de coalició amb moviments com Avancem i MÉS -sorgits de l'escissió del PSC- ni amb Demòcrates. Tampoc va incorporar el seu nom a la candidatura. Les diferències de partida amb Sobiranistes, doncs, existeixen, però les dues parts s'han emplaçat a seguir parlant en les pròximes setmanes amb el rellotge del compte enrere ja actiu. "Tant pot ser que fructifiqui l'entesa com que no", sostenen fonts coneixedores de la negociació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor