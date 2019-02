Investiguen dues agressions sexuals en dos dies a les Franqueses

Els Mossos d'Esquadra investiguen dues agressions sexuals que s'han produït a les Franqueses del Vallès en només dos dies de diferència. La primera va tenir lloc divendres, quan un desconegut va agredir una dona quan intentava accedir al seu habitatge; i la segona va passar l'endemà, quan una veïna de Corró d'Avall accedia a un edifici de Corró d'Avall. De moment no hi ha cap detingut.L'ajuntament franquesí ha emès un comunicat en què informa dels fets i s'ofereix l'ajuda de la policia local per poder resoldre les investigacions. També s'alerta que en les últimes hores s’ha tingut constància de la circulació d’un document policial intern a través de les xarxes socials amb informació sobre una persona posada en llibertat amb antecedents d’agressió sexual.Per tot plegat el consistori fa "una crida a la calma i la serenor davant d’uns fets tan greus i demana que els ciutadans no difonguin cap tipus d’informació i/o imatge que pugui interferir la investigació o vulnerar el dret a la intimitat de cap ciutadà". També demanen "respecte a la privacitat de les víctimes i que no es participi en cap acció que promogui la circulació d’informacions falses".El consistori també ha declarat "la més absoluta condemna a qualsevol tipus d’agressió sexual" i han explicat que treballen "per oferir a les víctimes atenció psicològica,assessorament i acompanyament des de Polítiques Socials. Es continuarà treballant per prevenir qualsevol tipus d’agressió sexual amb accions que promoguin un municipi lliure de sexisme i violència masclista. L’Ajuntament de les Franqueses no tolera cap tipus de violència sexual i treballarà per erradicar-la d’una manera contundent. Cap agressió ha de quedar sense resposta".

