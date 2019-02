Olot es multiplica per dos en ofertes aquest cap de setmana

La difusió de l'Olotx2 d'enguany també és fa present als carrers de la capital. Foto: Montserrat Escayola.

Desenes de comerços s'han adherit a la campanya. Foto: Martí Albesa.

Aquest cap de setmana a Olot pagant per un es gaudirà per dos: s'hi podrà dormir, menjar i comprar el doble. Després de l’èxit de les 6 primeres edicions, l’Ajuntament d’Olot en col·laboració amb Turisme Garrotxa, l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Associació de Comerciants d’Olot ha preparat la 7a edició de la campanya Olotx2 Es tracta d’una iniciativa per a promoure i fer conèixer el territori com a destí turístic, tot concentrant en un cap de setmana les activitats que es poden dur a terme durant tot l’any. Es poden reservar, com cada any, estades, àpats i activitats. Des del divendres 22 al diumenge 24 de febrer es podrà gaudir per dos i pagar per un en allotjaments, restaurants, bars, comerços, perruqueries, pàrquings, activitats, espectacles…Els espectacles d’ Olotx2 comencen el divendres 22 de febrer amb en Peyu (a les 20.30 h a la sala El Torín), continuen el dissabte 23 amb actuacions musicals de grups i solistes del Cabal Musical situats en diferents escenaris repartits pel centre de la ciutat, i s’allarga fins diumenge a les 11.30 h amb l’actuació adreçada al públic familiar de Funkids.El 7è Olotx2 manté el format de les darreres edicions. Les ofertes en estades i àpats s’han anat ampliant cada any degut al gran èxit de reserves i ha esdevingut una campanya esperada de la que ja rebem peticions des d’abans de Nadal. Aquest any hi participen gairebé 40 restaurants i més de 30 allotjaments de la comarca, 13 activitats per gaudir en família i promocions en pàrquings i perruqueries. Les propostes que s’ofereixen estan pensades exclusivament per a l’Olotx2 per donar singularitat a cada convocatòria i aconseguir atraure nous visitants i fidelitzar les persones que, any rere any, hi participen.Tot i això, una de les novetats d’aquest 2019 és que, conjuntament amb l’Associació de comerciants, hem apostat per fer coincidir la campanya Olotx2 amb la Botiga al carrer. Es tracta de dos campanyes que es complementen i que pensem que poden beneficiar-se una de l’altra. Segons l’Associació de comerciants hi participen al voltant de 60 botigues d’Olot, que durant divendres, dissabte i diumenge acabaran la temporada de rebaixes amb les millors ofertes.Es tracta d’una campanya que genera un important impacte econòmic a la zona, calculem que la passada edició va assolir els 470.000 €, el que significa un augment del 3% respecte l’edició anterior i un retorn de 15.58 € per cada euro invertit. També cal destacar que el web olotx2.cat va registrar gairebé 30.000 visites durant el 2018.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor