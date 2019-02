​Demanen sis anys per un educador d'un centre de menors per abusar sexualment d'una nena de deu anys

L'Audiència de Tarragona jutjarà el pròxim 21 de març un educador social per abusar sexualment, i de forma continuada durant tres anys, d'una nena de deu anys en el centre d'acollida de menors (CRAE) Codina de Reus. Tant la fiscalia com les acusacions particulars de Sagessa Salut -que gestionava el centre- i la Generalitat -com a responsable de la tutela de la víctima- demanen per a l'home, de 42 anys, sis anys de presó.Addicionalment, el Departament de Benestar Social sol·licita també un any addicional per trencament de condemna després que hagués vulnerat la prohibició de comunicar-se amb la nena quan ja estava sent investigat pel cas. Segons les acusacions, l'educador va aprofitar la diferència d'edat, la seva relació d'educador de la menor, així com la superioritat intel·lectual i la vulnerabilitat de la menor, en situació de desemparament, per abusar d'ella sexualment.L'acusat, que treballava al CRAE reusenc des de gener de 2008, va iniciar una "espècie de relació sentimental" amb la nena, nascuda l'any 2002, quan aquesta tenia deu anys. Segons el relat de les acusacions, "pràcticament tots els vespres" que treballava al centre, l'educador anava a l'habitació on dormia la menor i li feia petons a la boca. Quan la nena va complir dotze anys, a més dels petons efectuava suposadament tocament als pits, vagina i natges de la menor quan no hi havia altres educadors a la sala.Per guanyar-se la seva confiança i obtenir el seu silenci, va dir a la nena que estava enamorat d'ella i que, per això, havia deixat la seva dona. També li escrivia cartes d'amor que li deixava sota el coixí del llit i després ell estripava, la feia "sentir com la seva parella sentimental", li feia regals i la tractava com la seva preferida al centre. Durant el juliol de 2015 l'home, i en almenys tres ocasions, hauria acudit amb la menor al seu domicili particular amb "ànim de satisfer els seus desitjos sexuals", fent-li tocaments als pits i les natges.L'educador, que no era funcionari i havia estat contractat per Sagessa-Salut, que gestionava el centre, va ser finalment acomiadat per raons disciplinàries el novembre de 2015. Malgrat això, segons remarca l'escrit d'acusació de la Generalitat, entre els mesos de desembre d'aquell any i febrer de 2016 l'acusat va intentar mantenir contactes de caràcter sexual amb la menor i "procurar-se la impunitat del delicte d'abusos sexuals pel qual estava sent investigat". En aquest sentit, malgrat la prohibició de comunicar-se amb la víctima, va contactar amb ella a través de les xarxes socials i del seu germà.A banda de la pena d'entre sis i set anys de presó, les diferents acusacions demanen també que, en cas de condemna, li sigui imposada la mesura de llibertat vigilada entre cinc anys -Fiscalia – i deu anys -Sagessa-Salut-, mentre que la Generalitat sol·licita la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys de 500 metres ni comunicar-s'hi per cap mitjà durant cinc anys.

