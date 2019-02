El TC admet el recurs de Puigdemont contra l'acord de la mesa que li negava la delegació del vot

El Tribunal Constitucional ha fet pública aquest dimecres una providència a través de la qual admet a tràmit el recurs d'empara que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va interposar contra l'acord de la mesa del Parlament de 9 d'octubre de 2018, entre ERC i el PSC-Units.L'acord va rebutjar tenir en compte el seu vot delegat com a parlamentari després de la suspensió de funcions decretada per a ell i per a tots els diputats processats pel cas de l'1-O, i la mesa va defensar en canvi aplicar la designació de vot. Des de llavors els diputats de JxCat processats van optar per no votar mentre que els d'ERC designen un substitut.En una nota el Tribunal Constitucional, la sala considera que hi ha una "especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta a una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina" del TC. I perquè el debat plantejat "transcendeix el cas concret" de Puigdemont perquè podria tenir "conseqüències polítiques generals".En la mateixa providència del TC es fixa que es notifiqui al Parlament per tal que en el termini de màxim deu dies remeti una certificació de les actuacions corresponents a l'acord el 9 d'octubre, "havent prèviament d'emplaçar-se qui hagués pogut ser part en el procediment, per tal que en el termini de deu dies puguin compareixen, si ho desitgen, en el recurs d'empara".La presentació del recurs d'empara va revifar la tensió entre JxCat i ERC al Parlament. La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va assegurar que el partit respectava "totalment" la decisió de l'expresident. Els republicans van negar però que se'ls hagués avisat, una versió contradictòria amb la de JxCat, que va afirmar que a principis de gener va informar el president del Parlament, Roger Torrent.Fonts dels republicans van explicar, en canvi, que el vicepresident primer, Josep Costa, es va limitar a notificar a Torrent que inclourien un esment sobre l'acord de la Mesa en l'escrit de la defensa contra la interlocutòria del Suprem que suspenia de funcions els diputats processats. I que per tant no es va avisar de la intenció de Carles Puigdemont d'interposar formalment un recurs a banda com va transcendir a finals de gener.JxCat va defensar el recurs d'empara al Constitucional com un gest "imprescindible" per a la defensa de Puigdemont a instàncies internacionals, però els republicans ho van negar.

