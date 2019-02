El jutge deixa en llibertat provisional l'exalcaldessa de Barberà

El jutjat d'instrucció 8 de Cerdanyola del Vallès ha decretat llibertat provisional per a l'exalcaldessa de Barberà del Vallès i candidata a l'alcaldia de la localitat, Ana del Frago. Ahir va ser detinguda per una presumpta trama de malversació i prevaricació vinculat amb la ràdio pública, després que la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra va dur a terme un operatiu policial al consistori, en qualitat de policia judicial.Segons fonts judicials, Ana del Frago i quatre detinguts més han passat a disposició judicial aquest dimecres. El magistrat ha a cordat la llibertat provisional amb mesures cautelars de compareixences en el jutjat i retirada del passaport i prohibició de sortida del territori.Concretament, per a l'exalcaldessa, la cap de gabinet i l'interventor de l'Ajuntament de Barberà, a més, se'ls demana una fiança, per responsabilitat civil per fer front a hipotètiques indemnitzacions d'un milió d'euros per a cadascun d'ells. Aquests diners, que no condicionen la seva sortida de la presó, s'utilitzarien per fer front a possibles indemnitzacions a tercers, segons han especificat fonts judicials aDiversos efectius dels Mossos d'Esquadra van detenir Ana del Frago, l'antic regidor de Comunicació, Alfonso Ortega, una interventora municipal, un secretari i una tècnica de comunicació al mateix edifici consistorial, on els va rebre l'actual alcaldessa, Sílvia Fuster.Tot plegat, neix d'un expedient que va dur a Fiscalia Podem Barberà a mitjans de 2018, en el qual figuraven suposades subvencions irregulars a l'entitat que s'encarregava de la gestió del mitjà de comunicació municipal. Dos membres de la formació van anar a declarar, fa unes setmanes, al Mossos per aquests fets.El cas està sota secret de sumari. La socialista va ser candidata del PSC a les últimes eleccions de 2015, després de nou anys al càrrec.Mentrestant, cap representant del PSC s'ha pronunciat al respecte.ha intentat contactar amb la Federació Vallès Occidental Sud, de la qual en forma part la secció de Barberà, així com amb la mateixa seu local, sense èxit.No obstant, la direcció del partit ha abordat la situació, donat que la proximitat de les eleccions complica la possible designació d'un nou candidat o candidata per a representar la formació de cara als comicis del proper mes de maig.

