Realitat virtual per tractar els malalts de càncer

El Dr Josep Trenado amb la tecnologia de Realitat Virtual utilitzada a l'hospital. Foto: Cedida

El servei de Medicina Intensiva de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa acaba de posar en marxa l’ús de la Realitat Virtual per contribuir a la millora d’aspectes com símptomes de distrés, dolor i ansietat lligats al postoperatori dels pacients operats de cirurgia oncològica.Es tracta d’un projecte aprovat pel Comitè d’Ètica de l’entitat a finals del passat 2018 i que pretén, sense modificar el tractament analgèsic convencional, complementar-lo i avaluar la utilitat de l’aplicació de la Realitat Virtual dirigida a la promoció del benestar emocional d’aquests pacients. Segons el Dr. Josep Trenado, cap del servei de Medicina Intensiva i de la Unitat de Cures Intensives de l’HUMT, “el dolor té una part fisiològica, és a dir, es localitza en un lloc determinat i produeix una estimulació a l’arrel nerviosa, però també pot estar influït per un component d’estrès emocional que sovint apareix en el postoperatori d’aquestspacients”.En aquest sentit, la finalitat de la Realitat Virtual és produir-los una immersió en un món virtual i fer- los percebre una aparença de realitat tot i estar en un lloc imaginari així com recrear imatges mentals per conduir-los a un estat emocional determinat.Tot i que s’han establert uns criteris d’inclusió i exclusió específics, tal i com es fa en totes les proves pilot, els pacients candidats seran tots aquells adults que atorguin el seu consentiment i que hagin estat sotmesos a una cirurgia oncològica major com és la neoplàsia pulmonar o de l’aparell digestiu. En fases posteriors és previst que sigui ampliable a altres patologies.La prova pilot consisteix en convidar als pacients en qüestió a una experiència de 15 minuts en el transcurs de la qual podran visualitzar diferents ambients relaxants i metafòrics que els ajudaran a tranquil·litzar-se i focalitzar l’atenció en aquest mon digitalitzat i no pas en el dolor que senten. Aquesta visualització es complementa amb una música, en freqüències binaurals determinades, que els anirà guiant a través dels diferents escenaris.Una anàlisi de dades abans, durant i després de la sessió determinarà el resultat de l’assaig. Està previst que el projecte finalitzi d’aquí a tres mesos, moment en el qual es procedirà a avaluar la utilitat de la Realitat Virtual en el benestar emocional d’aquests pacients.

