VÍDEO Xoc contundent entre Rull i la fiscal pel relat de la violència

Xoc entre Josep Rull i la fiscal Consuelo Madrigal al Suprem. L'exconseller de Territori ha volgut parar els peus a la Fiscalia pel relat de la violència teixit durant la fase d'instrucció de la causa contra l'independentisme.Sobre el 20-S, Rull explica que va veure una manifestació "cívica i pacífica". "Era una manifestació per la llibertat, la democràcia i protestant per unes detencions que la ciutadania considerava arbitràries", ha dit l'exconseller. Respecte a l'actuació dels Mossos, Rull s'ha remès a les paraules de la setmana passada de Joaquim Forn.Així mateix, ha criticat que la Fiscalia parli de "tumult, massa, turba, instrument de coacció..." per parlar de la gent que es va manifestar davant d'Economia: "Per mi és dret de manifestació. Utilitzar aquests termes per denigrar els ciutadans que es concentren per protestar és mesquí i jo em quedo perplex". Sobr e "incidents aïllats" i "escraches", Rull ha deixat clar que els condemna.

