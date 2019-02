Els manters retreuen a Colau que recorri a la «via repressiva» contra la venda ambulant

El Sindicat Popular de Venedors Ambulants critica amb duresa el dispositiu policial que des d'aquest dilluns la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra, TMB i Renfe duen a terme al vestíbul de l'estació de la plaça Catalunya per impedir la presència dels manters. Un dels portaveus del sindicat, Aziz Faye, retreu a l'alcaldessa, Ada Colau, que recorri a la "via repressiva" abordar la realitat de la venda ambulant, que qualifica de "problema social". El "dispositiu de prevenció estable" posat en marxa dilluns, i que es mantindrà fins a nou avís, preveu la presència de desenes d'agents a l'estació (el primer dia en van ser 73) per evitar que els manters s'hi instal·lin. El plantejament inicial es debatia entre la possibilitat d'ocupar l'espai on s'instal·len els manters amb elements físics o bé enviar-hi policia. Finalment el consistori s'ha decantat per aquesta segona via i el comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, assegura que el dispositiu també preveu la possibilitat de desallotjar els venedors si aquests ja hi són quan la policia arriba.Faye acusa el consistori de "militaritzar" els carrers per perseguir la venda ambulant i demana que el govern municipal vagi a l'arrel del problema. "Cal buscar sortides laborals als manters", diu.En aquest sentit, lamenta que l'Ajuntament encara no hagi respost al sindicat sobre la presentació de sis projectes d'inclusió laboral. Entre altres, els venedors han plantejat al consistori l'habilitació d'un espai a la ciutat per fer un mercat setmanal amb horaris establerts, la cessió d'un local per crear una nova botiga de la seva marca Top Manta o la cessió d'un terreny perquè aquells manters que als seus països eren agricultors puguin dedicar-se al sector primari. "No ens han dit res, no tenen voluntat de solucionar el problema", considera Faye.EL portaveu del sindicat assegura que el col·lectiu té les "portes obertes" per dialogar amb el consistori i insisteix que la "mà dura" no servirà per resoldre un conflicte social.L'Ajuntament no ha calendaritzat la durada del dispositiu estrenat dilluns i ja ha avisat que es mantindrà fins que sigui necessari. "El vestíbul no pot estar ple de venedors il·legals", va defensar Recasens en la presentació del dispositiu aquest dilluns.L'inspector de la Unitat de Suport Policial (USP), Josep Jordi Guerrero, va assegurar que tot i que la Guàrdia Urbana lidera l'operació contra els manters, la voluntat del cos és donar suport als agents de seguretat de TMB i Renfe que treballen a l'estació. "L'objectiu final és que siguin els vigilants que es facin càrrec de la situació", ha explicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor