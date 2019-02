Les dones catalanes cobren quasi 6.500 euros anuals menys que els homes

Les dones treballadores cobren pràcticament una quarta menys que els seus companys masculins. Aquesta és una de les conclusions d'un informe fet públic aquest dimecres per la directora general d'Igualtat de la Generalitat, Mireia Mata, i que concretament fixa que el 2016 la diferència entre els salaris entre treballadores i treballadors va ser del 23,4%, a Catalunya.Així, les dones perceben uns 6.462 euros anuals menys que els homes -el salari mitjà d'ells és de 27.572 euros i el d'elles, de 21.110 euros-. Malgrat tot, la bretxa s'ha reduït lleugerament, ja que el 2014 era del 26% i el 2015 era del 23,9%, fet que, segons la responsable de l'Observatori del Treball de la Generalitat, Manuela Redondo, es deu a un increment del nombre d'hores treballades per les dones.De fet, part de la diferència salarial es deu a que la taxa de parcialitat és major en les dones, sovint de forma involuntària i no per petició de la pròpia treballadora; és a dir, que el fet de treballar menys fa que el salari sigui inferior. La bretxa, segons el mateix estudi, s'incrementa com més grans són les persones, perquè els homes acumulen més millores salarials al llarg dels anys, i se situa en el 31,3% en el cas dels majors de 55 anys.En les feines més estables, de fet, les diferències salarials creixen, ja que els homes acostumen a tenir més anys acumulats de millores. Entre els contractes a temps complet, per exemple, la bretxa és major, per bé que, entre les persones a temps parcials, aquesta ha anat augmentant els darrers anys. En els contractes indefinits la bretxa també és superior, del 24,5%, mentre que entre els temporals és de l'11,4%. Els sectors on la diferència és major són les ocupacions elementals i en serveis de restauració, els quals són més precaris i feminitzats (bretxes del 32,6% i 29,4%, respectivament).L'informe s'ha presentat en motiu del dia europeu per la igualtat salarial entre homes i dones, que és el 22 de febrer, i treu a la llum una "xifra punyent que s'ha de posar en valor" segons Mata. "Les dones treballem menys, tenim més parcialitat i tenim menys reconeixements", ha lamentat, i ha criticat que es tracta d'unes "dades inacceptables".Pel que fa a la feina feta per la Generalitat, la directora general ha destacat que el darrer any s'ha col·laborat en la redacció de 69 plans d'igualtat que han afectat a 55.500 treballadors i treballadores. En total, han ajudat a redactar-ne 140 que afecten 93.000 treballadors i treballadores. "És la via que marquen països de referència", ha afirmat, per bé que el Govern també ha format més de 1.300 persones de l'àmbit empresarial i sindical. En total, ha destinat a aquesta matèria més de 865.000 euros.Malgrat tot, Mata no ha donat detalls sobre una eventual recuperació dels articles anul·lats pel Tribunal Constitucional a la llei d'igualtat, entre els quals la creació de l'agent d'igualtat a les empreses per vetllar precisament contra discriminacions com aquesta. "Mantenim que era una bona mesura i que l'haurem de recuperar tan aviat com se'ns plantegi l'oportunitat", ha afirmat. Aquesta és una de les reivindicacions principals de la vaga general d'aquest dijous convocada per la Intersindical-CSC En canvi, la directora general ha destacat que s'ha creat un grup de treball al Consell de Relacions Laborals amb patronals i sindicats sobre la bretxa salarial. "Això és el que fem en aquest àmbit de treball coordinat amb empreses i sindicats per ajudar a pal·liar la manca d'aquestes figues que són importants", ha explicat.

