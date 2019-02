La Crida reclama una candidatura «unitària i transversal» per a les eleccions espanyoles

La Crida vol impulsar una candidatura "unitària i transversal" de cara a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. En una nota de premsa emesa aquest dimecres, la plataforma que presideix Jordi Sànchez insta partits i ciutadans a subscriure un manifest que aposta per l'organització d'una llista que representi al Congrés i el Senat "l'interès nacional" de Catalunya de celebrar un referèndum pactat amb l'Estat, reconegut per la comunitat internacional, i que incorpori "l'esperit de l'1-O". ERC, però, no està disposada a recuperar el debat de les candidatures unitàries.El manifest apel·la a la societat catalana perquè doni un suport "explícit, massiu i il·lusionat" a aquesta "unitat d’acció" davant l’Estat, i que subscrigui el text a favor d’una candidatura "de país". La Crida troba de "vital importància" que els catalans i catalanes puguin votar una llista electoral que reflecteixi "la diversitat i pluralitat" de la societat, i on puguin convergir a defensar, a les Corts espanyoles, amb "il·lusió, determinació i valentia" el dret a decidir.L'associació, que té Carles Puigdemont com a president fundador, considera que en el proper cicle electoral d'eleccions al Congrés i Senat, municipals i europees, es "posarà a prova la maduresa i la força del moviment sobiranista" per plantejar amb "èxit", davant l’Estat, l'objectiu d'aconseguir el reconeixement internacional al referèndum.Fonts de la Crida consultades per l'ACN apunten que, segurament, se seguirà la mateixa estratègia de cara a les eleccions europees, a fi de reclamar també una llista unitària del sobiranisme. La pròpia Crida consultarà als seus associats com ha d'afrontar les eleccions espanyoles del 28-A. De moment, continua la incògnita sobre si l'associació vol concórrer amb la seva marca tant a les Corts espanyoles com a l'Eurocambra.

Manifest de la Crida per al 28-A by on Scribd

