El nombre d'estrangers identificats pels Mossos multiplica per set el de persones amb nacionalitat espanyola

El 54,1% de les identificacions fetes pels Mossos d'Esquadra a Catalunya durant el 2017 va ser de persones estrangeres. És la conclusió principal de l'informe "L'aparença no és motiu. Identificacions policials per perfil ètnic a Catalunya", presentat aquest dimecres per SOS Racisme ha presentat al Col·legi de Periodistes de Catalunya.La responsable de comunicació de l'entitat, Mónica López Mas ha destacat que tenint en compte que la població estrangera representa un 13,7% del total, la xifra significa que per cada persona amb nacionalitat espanyola se n'aturen 7,4 amb nacionalitat estrangera. Una dada que per SOS Racisme demostra que els Mossos encara continuen identificant persones únicament pel seu color de pell.Segons l'informe, les persones amb fenotip magrebí o àrab són les més aturades i López ha alertat que la "sobreidentificació" de comunitats estrangeres no implica una major efectivitat policial. "Hi ha moltes persones que pel fet de no tenir una aparença blanca són identificades al carrer, són assenyalades com a sospitoses per l'estat i les institucions", ha afirmat López.

