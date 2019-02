Barcelona, la capital del mòbil on cada dia es roben almenys cent telèfons

T’han robat el mòbil al @primavera_sound de Barcelona? Si n’has estat víctima denuncia-ho a una comissaria aportant l’IMEI i te’l retornarem a l’instant. Aquesta nit n’hem recuperat 29 pic.twitter.com/Kucrl7p93l — Mossos (@mossos) 1 de juny de 2018

Juga el Barça. El Manel entra en un bar de la plaça d'Urquinaona per trobar-se amb la colla. Després que l'àrbitre xiuli el final del partit, agafa la jaqueta per marxar i, quan es posa la mà a la butxaca, el seu telèfon mòbil ha desaparegut. Algú, aprofitant que tothom estava distret mirant la pantalla, li ha robat.Aquest és un cas real que serveix com a exemple dels molts robatoris de telèfons mòbils que cada dia hi ha a Barcelona. Durant el 2016, any en què els Mossos d'Esquadra van fer públiques les últimes dades disponibles, a la capital catalana es van robar més de 98 mòbils de mitjana cada dia, per un total de 36.064 al llarg de l'any. La xifra representa la meitat de robatoris d'aparells de telefonia mòbil a Catalunya (73.997).Des de llavors no s'han fet públiques dades actualitzades però sí que s'ha anat actualitzant el balanç de fets delictius comesos a Barcelona. Les darreres informacions daten de l'octubre del 2018 i reflecteixen com entre el gener i l'agost de l'any passat els furts en general van augmentar un 19% respecte del mateix període del 2017.En total, durant el 2018 es van denunciar 9.420 furts. Els robatoris de mòbils s'acostumen a denunciar en el marc d'aquest tipus de delicte. També se'n poden produir en els casos de robatoris amb força (939 denúncies a Barcelona el 2018), robatoris a l'interior de vehicles (719) i robatoris amb violència i intimidació (995).En tots els casos, Ciutat Vella i l'Eixample lideren la classificació de districtes on s'han comès més delictes. Precisament, la primera mesura anunciada després de fer públic l'increment de fets delictius va ser l'augment de patrulles dels Mossos d'Esquadra a Ciutat Vella i el manteniment del pla de xoc de la Guàrdia Urbana iniciat a l'estiu. El pla ha significat un augment de les hores extres fetes pels agents, a banda de l'arribada de 56 nous policies acabats de llicenciar.No tots els robatoris, però, tenen lloc al centre de la ciutat i la celebració de grans esdeveniments acostuma a ser un reclam per als lladres. Al juny, els Mossos van fer pública la detenció d'un home que portava 29 mòbils robats a sobre.Cada telèfon mòbil té un identificador únic, el número IMEI, que fa més fàcil localitzar l'aparell robat als cossos policials. També hi ha aplicacions que permeten rastrejar el recorregut que fa un telèfon mòbil després de ser robat, però l'expertesa dels lladres també ha augmentat.En molts casos, els lladres porten els aparells robats a pisos, on els telèfons es ressetegen i s'envien a una destinació on es podran vendre al mercat negre, sigui sencers o per peces.En alguns casos, els mòbils robats viatgen fins i tot fora del territori espanyol, en països del nord d'Àfrica com el Marroc o Algèria.

