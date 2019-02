Elisenda Alamany: «No hi ha un pla per ser un fitxatge a cap llista»

"Els comuns van néixer com un espai impugnatori del règim i de la vella política i no per fer de crossa del PSOE mentre jutgen líders polítics per posar les urnes"

Elisenda Alamany ha parlat de "purgues" a Catalunya en Comú, de "neteja literal de persones" en els darrers mesos, d'un partit "en fallida" i de la necessitat de fer "l'últim pas individual per fer-ne de col·lectius". Així ha justificat qui va ser la número dos de Xavier Domènech a les eleccions del 21-D la seva decisió de deixar el grup parlamentari dels comuns, moviment que va ser avançat aquest dimarts per NacióDigital . Tot i que la direcció del partit i la pròpia alcaldessa Ada Colau atribueixen el moviment a un "projecte personal" motivat per les convocatòries electorals, Alamany ha assegurat en roda de premsa que no té "un pla per ser un fitxatge a cap llista". Com ha avançat aquest diari, convertir Sobiranistes en un partit centrarà part de la seva acció política . "Ni em rendeixo ni em resigno", ha etzibat.En compareixença al Parlament acompanyada de Joan Josep Nuet, la dirigent ha desgranat els motius que l'han portat a fer aquest pas quatre mesos després d'haver renunciat al càrrec de portaveu del grup. Ha denunciat que des de la renovació de la cúpula del partit, després de la qual va plegar Domènech, s'ha produït "un canvi de l'ideari fundacional dels comuns per la porta del darrere". El partit, ha diagnosticat, s'ha "empetitit" i que el seu "engrunament" és "pitjor del que esperava" un cop constatada la proliferació de candidatures al territori que per respondre "a lògiques superadores" s'han constituït al marge de Catalunya en Comú perquè han topat "amb partits canviats de nom" amb qui finalment s'enfrontaran. Alamany no ha pronunciat les sigles d'ICV, però el missatge anava adreçat als ecosocialistes."La direcció ha canviat el rumb, ha eliminat una part de la seva pluralitat i això fa que també s'allunyi de la centralitat del país i que, per tant, el partit deixi de ser reconeixible i deixi d'estar a l'altura", ha dit Alamany, que considera que el partit no ha estat "a l'altura" especialment davant del judici de l'1-O i de la necessitat de bastir un front antirepressiu. Ha subratllat especialment el posicionament que ha mantingut Catalunya en Comú després que l'independentisme tombés els pressupostos de Pedro Sánchez. "Mentre es jutjaven els líders polítics acusats per posar urnes, el missatge de Catalunya en Comú ha estat la defensa de l'aprovació dels pressupostos del PSOE", ha lamentat Alamany, que ha afegit que els comuns van néixer com a "espai impugnatori del règim i de la vella política i no per fer de crossa del PSOE mentre jutgen líders polítics per posar les urnes".Alamany ha argumentat també que el fet que el partit dels comuns estigui "en fallida" no vol dir que "el projecte mori". La construcció d'una hegemonia "sobiranistes i d'esquerres" segueix sent, ha dit, una assignatura pendent per la qual pretén treballar amb la creació d'una nova "eina". "Els comuns són un projecte, no un partit només. Aquesta funció no pot quedar òrfena", ha assegurat.Alamany ha comparegut juntament amb el diputat i líder d'EUiA, Joan Josep Nuet, que ha explicat que, de moment, seguirà al grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. "Em dec a un debat col·lectiu una mica més complexe", ha dit Nuet, que ha explicat que en els pròxims dies s'obrirà un debat tant a EUiA com a Comunistes per decidir on s'analitzarà la situació. A debat estarà també la seva continuïtat o no al grup i la revisió de l'aliança amb Catalunya en Comú. El trencament, no està descartat."Estem en un moment històric. No es poden prendre decisions petites, s'han de prendre decisions grans", ha subratllat Nuet, que ha avalat la diagnosi de la situació que ha fet Alamany i que admès que les seves propostes dels darrers mesos no han estat ateses per la direcció del grup parlamentari.Alamany es concentrarà a partir d'ara en convertir Sobiranistes, la plataforma crítica que fins ara ha actuat com un corrent intern, en un partit, tal i com ha explicat també aquest diari . L'objectiu és fer-ho a partir de les candidatures territorials que han proliferat en les darreres setmanes al marge de Catalunya en Comú de cara a les eleccions municipals del 26 de maig i amb el propòsit de "refundar els comuns" però sense ICV.

