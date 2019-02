Batalla triangular en les eleccions més tenses a la Cambra

Carles Tusquets, el favorit de l'aparell

Carles Tusquets en un acte públic. Foto: Catpress



Des que es va saber que Miquel Valls no s'hi tornaria a presentar, el seu entorn es va començar a moure per trobar un successor continuista. El juny passat, el van trobar en la persona del financer Carles Tusquets, que abans havia estat sondejat per Joaquim Gay de Montellà per ser el candidat oficialista a Foment del Treball. Finalment, Tusquets va decidir provar sort a la Cambra. Figura amb un llarg currículum que li ve de nissaga (Banca Tusquets): va passar per Banca Catalana, Bankunión i Fibanc, que va acabar venent a l'italià Grup Mediolanum (participat, entre d'altres, per Silvio Berlusconi).



La gestió de Fibanc-Madiolanum va generar problemes a l'avui aspirant a la Cambra. El 2003, va cessar el director de mercat de capitals per "manca de control de risc" en algunes operacions. El 2008, el Banc d'Espanya va imposar una sanció a Fibanc de 90.000 euros i una altra a Tusquets de 10.000 euros per "negativa o resistència a l'activitat inspectora". Però el principal problema que el va afectar va ser la fallida del Grup Athos, entramat financer vinculat a Fibanc acusat d'estafa i blanqueig de diner, i que es va arrossegar pels jutjats més de vint anys. El 2016, el Tribunal Suprem va declarar culpable Carlos Nadales, el creador del fons, i va considerar que Mediolanum n'era responsable civil subsidiari.



El Banc Mediolanum ha aparegut en actuacions judicials derivades de diversos moviments de la família Pujol. L'Agència Tributària va informar el jutge Pablo Ruz que Jordi Pujol Ferrusola havia efectuat diverses operacions de divises a l'exterior a través de diverses entitats bancàries, entre elles Mediolanum. Més tard, Carles Tusquets va ser considerat com a conseller d'Empresa i Coneixement quan Artur Mas va formar el seu primer govern, el 2010. Finalment, la cartera va anar a parar a Francesc Xavier Mena.



Més recentment, el febrer del 2018, una societat financera seva, Team & Work 5000, va decidir traslladar la seva seu fora de Catalunya, en aquest cas a Madrid. Aquests dies, des de diversos sectors es recorden alguns capítols de l'itinerari de Tusquets per desaconsellar el seu nom com a possible president de la Cambra. Amb tot, sembla que disposa de suports importants entre les grans empreses.