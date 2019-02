Crous presenta el seu equip per «transformar» la Cambra

"Si tu no votes, res no canviarà". Amb aquest lema, que recorda l'exitosa consigna llançada pel PSC en les eleccions espanyoles del 2008, es llança Enric Crous a la cursa per a la presidència de la Cambra de Comerç, que votarà a començaments de mai. L'empresari (exdirector general de Cacaolat) ha presentat aquest migdia el seu equip, en el qual forma tàndem amb José María Torres, que va retirar el seu nom de la cursa per afegir-se a l'equip de Crous com a vicepresident.Enric Crous ha subratllat l'afany de "transformar la Cambra" i que aquesta representi millor l'entramat de les pimes catalanes. També ha destacat la voluntat de representar els interessos de les empreses de les comarques de Barcelona, fins ara poc valorades. Des de la candidatura es destaca que l'equip de 40 candidats inclou un 30% de dones, un 40% té menys de 50 anys, el 70% són pimes i un 45% representen empreses ben arrelades al territori.Crous competeix amb Carles Tusquets i Ramon Masià. Tusquets parteix amb l'etiqueta de candidat continuista, ben vist pel president sortint de la Cambra, Miquel Valls. Masià és un antic col·laborador de valls amb qui ara està distanciat. Crous ha enarborat la bandera de la renovació de l'entitat, amb un major esforç per representar els interessos de les petites i mitjanes empreses. El perfil de Crous també el situa en el sector més catalanista de l'empresariat català.Entre els noms de l'equip hi ha Joan Font (Bonpreu), Miquel Martí (Moventia), Gisela Valderrama (Olivia Hotels), Oriol Guixà (La Farga), Gabriel Jené (La Mallorquina i president de Barcelona Oberta), Marga Domingo (Born Comerç), Fermí Villar (Associació d'Amics de la Rambla), Xavier Roig, Imma Amat (Amat Immobiliaris), Manuel Castillo (gerent de Sant Joan de Déu), Genís Roca (Fundació Enciclopèdia Catalana) i Josep Maria Santacreu (DKV Assegurances).La participació és una de les incògnites d'aquestes eleccions. El mateix Crous ha recordat que dues eleccions polítiques com les espanyoles el 28 d'abril i les europees i municipals del 26 d emaig poden diluir l'interès pel procés de la Cambra. El candidat ha demanat, en aquest sentit, que la Cambra enviï una targeta censal a tots els qui poden votar per recordar-los que tenen aquest dret. Crous ha recordat que a la Cambra tenen dret al vot 420.000 empreses i autònoms. Tot i així, hi ha una tradició de participació mínima en aquest tipus d'elecció. Aquest cop, però, pot ser diferent: hi ha vot electrònic i l'activisme de les tres candidatures augura més mobilització que mai.

