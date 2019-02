Sánchez titlla Casado de «mentider» per les acusacions de «traïdor»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha protagonitzat, avui dimecres al matí, una sessió de control marcada per la convocatòria de les eleccions espanyoles del 28 d'abril. El líder socialista ha respost els atacs dels líders del Partit Popular i de Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, que l'han acusat de "vendre la nació als qui la volen destruir" i d'haver negociat amb els "colpistes". Ahir mateix, la portaveu del PP al Congrés va insistir en les acusacions de "traïció" contra Sánchez.



Sánchez, que tornarà a comparèixer el pròxim dimecres al Congrés, ha acusat Casado de "mentider" i de "jaqueter" a Rivera, a qui, a més, ha retret que pretengui posar ara un "cordó sanitari" al PSOE però no a Vox. Ha fet un balanç "raonable" i "positiu" dels seus vuit mesos de govern en què "s'ha creat ocupació indefinida" i s'ha intentat "redistribuir el creixement econòmic" amb "polítiques socials".

Aquesta valoració de la gestió del govern per part de Sánchez ha estat molt criticada per l'oposició. Per una banda, Casado ha assegurat que el president "hauria acceptat l'autodeterminació" si el Congrés no ho hagués impedit. "Empaqueti el matalàs perquè el traurem de Moncloa en dos mesos", ha assegurat el líder del PP. Per altra banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha emplaçat el president espanyol a dir si està disposat a "indultar els colpistes" i ha recalcat que la seva formació no donarà suport a un govern del PSOE la pròxima legislatura. "Jo vaig entrar en política perquè no hi hagués presidents com vostè", ha sentenciat Rivera, qui ha afegit que formaran un govern que "no negociï amb colpistes i no els indulti".El líder socialista ha acusat els dirigents del PP i Cs de "mentir" i ha assegurat que "la foto del bloc de la involució de la plaça Colón no es manifesten contra l'independentisme sinó contra el govern legítim d'Espanya". Sánchez ha afermat la idea que Casado vol una Espanya "on només hi cap ell i els que pensen com ell, i no una on hi cabem tots", i ha desitjat que "el 28 d'abril la mentida i la crispació surtin de la vida política amb vostè derrotat a les urnes".Pel que fa a Rivera, el president ha acusat el líder de Ciutadans de tenir una idea de democràcia "excloent". "Vostè lidera el canvi de jaqueta permanent", ha dit, i "després de la foto de Colón deu tenir un armari ple de jaquetes". "Diumenge va deixar la jaqueta de liberal i se n'ha posat una altra que fa olor a naftalina, la de la dreta", ha denunciat.

