El Suprem habilita els dilluns del mes de març per accelerar el judici de l'1-O

El Tribunal Suprem habilitarà els dilluns del mes de març per accelerar el judici de l'1-O. Ho ha informat el president de la sala segona, Manuel Marchena, en l'inici de la sessió d'aquest dimecres, per tal que totes les parts puguin organitzar-se l'agenda. En qualsevol cas, i segons ha afirmat, la intenció del tribunal és finalitzar els interrogatoris aquest dijous, tot i que ja ha avançat que no hi haurà sessions aquest divendres."Em resulta molt difícil fer un pronòstic anticipat de què passarà, de com es desenvoluparan els esdeveniments, però el propòsit seria acabar dijous", ha declarat Marchena. Si aquests no haguessin acabat, ha dit, el judici no s'allargaria "fins la matinada" i, per tant, quedaria demorat, però en qualsevol cas s'informaria llavors, i s'informaria si s'habilita dilluns de la setmana que ve o es reprèn el mateix dimarts.Segons els tempos previstos, durant la propera setmana hi haurà sessions de dimarts a dijous, i no serà fins dilluns 4 de març, que també es realitzarà judici aquest dia. Des de llavors, els dilluns d'aquest mes quedaran habilitats per celebrar sessions, amb l'única excepció del 19 de març, quan no hi hauria vista prevista, sinó que el judici es faria de dimarts a dijous. El dilluns 25, però, es reprendrien les sessions, fins el següent dijous 28 de març.

