Els Mossos desallotgen un bloc de Gràcia ocupat per un trentena persones, cinc d'elles menors

⚠️ATENCIÓ⚠️



La BRIMO i el BBVA de matinada desallotjant les veïnes de l’armadillo i l’@HabitatgeGracia Ens han fet fora a la força i han deixat families i nens al carrer.



Un dia canviarà la por de bàndol🔥



Un desallotjament una altre okupació. No podeu parar-nos✊🏾 pic.twitter.com/7G6EKIwnpi — CSOA Ka la Kastanya (@kalakastanya) 20 de febrer de 2019

A l'Armadillo hi viuen 30 persones, 5 de les quals menors d'edat. No tenen alternativa habitacional, el desallotjament que s'efectua ara mateix, les deixa sense casa.



Tot per continuar omplint les arques de la banca, propietària del bloc.#AlertaDesallotjament pic.twitter.com/PLIs7n0TSu — GràciaViva 🔻 (@Graciaviva) 20 de febrer de 2019

#ARAMATEIX La comitiva judicial ordena el desallotjament de l'Armadillo. Els Mossos retiren, un per un, els veïns i veïnes que es concentren davant.#AlertaDesallotjament pic.twitter.com/aWUFwpk4Se — GràciaViva 🔻 (@Graciaviva) 20 de febrer de 2019

Els Mossos d'Esquadra estan desallotjant per ordre judicial un bloc ocupat per una trentena de persones a Gràcia, conegut com "L'Armadillo", al carrer de Sant Salvador. Els ocupants, cinc dels quals són menors, hi viuen des de fa sis anys i asseguren que no tenen una alternativa d'habitatge.Segons han explicat, la finca és propietat d'una empresa pantalla que gestiona els actius immobiliaris del BBVA. El bloc tenia un desallotjament amb data oberta durant tot el mes de febrer.Ells mateixos van demanar fa uns dies un lloguer social i negociar directament amb l'entitat bancària després que les gestions de l'Ajuntament de Barcelona s'haguessin "esgotat", van dir.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor