​VÍDEO La clatellada de Piqué al Real Madrid per les seves queixes a la Copa del Rei de bàsquet

⚠️ PIQUÉ SOBRE LES QUEIXES DEL MADRID:



🔊 "Passa al bàsquet i al futbol. Després van al camp de l'Atlètic de Madrid i els ajuden. Sort que no tenen més seccions"#ClubMitjanit pic.twitter.com/nwAbk6qka2 — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) 19 de febrer de 2019

Gerard Piqué no té pèls a la llengua. Ho ha tornat a demostrar aquest dimarts al vespre, a la zona mixta, després del partit que el Barça ha jugat a Lyon, que ha finalitzat amb un empat a zero. El central blaugrana ha aprofitat els micròfons que li han posat els periodistes per carregar contra les queixes del Real Madrid sobre la controvertida final de la Copa del Rei, que van perdre a l’últim segon després d’una polèmica decisió arbitral. El club madrileny fins i tot està estudiant sortir de l’ACB.Piqué ha dit, literalment: “Ha passat sempre els últims anys, passa al bàsquet, passa al futbol, llavors arriben al Wanda, els ajuden els àrbitres i no es queixen. Menys mal que no tenen més seccions, ni handbol, ni hoquei, que si no...”.El culer ha felicitat els seus companys de la secció de bàsquet pel títol aconseguit. “Vaig gaudir moltíssim, van ser uns gladiadors”, ha dit.Tot plegat, unes declaracions de les que en segurament en sentirem a parlar en els propers dies. Més tenint en compte que el Barça té dos partits contra l’etern rival al Santiago Bernabéu, la propera setmana.

